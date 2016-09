Erfolgerlebnis in der Messestadt Die Frauen des Radeberger SV setzten sich beim SC DHfK Leipzig mit 39:33 (22:15) durch.

Handball-Sachsenliga. Am 4. Spieltag führte es die Radeberger Damen zum ersten Auswärtsspiel der Saison zum SC DHfK Leipzig (39:33).

RSV-Trainer Hartmann schwor seine Damen darauf ein, die junge Leipziger Mannschaft nicht zu unterschätzen, da diese aufgrund der letzten Niederlage sicherlich umso motivierter ins Spiel gehen würde. Gleichzeitig sollte sein Team Freude daran haben, auf Platz eins zu stehen und mit weiteren zwei Punkten die nächsten vier Wochen genießen zu können.

Nach einer kleinen Findungsphase in den ersten Spielminuten zeigten die Radebergerinnen, dass sie nicht grundlos mit 6:0 Punkten die Tabelle anführten. Über die Stationen 8:5 (10.), 14:9 (21.) und 19:12 nach 27. Minuten bauten sie ihren Vorsprung auf. Mit einer deutlichen 22:15-Führung ging es in die Halbzeit.

Mit Beginn der zweiten Halbzeit setzte eine regelrechte Torflut der Gäste aus der Bierstadt ein. Obwohl auch die Hausherrinnen immer wieder einnetzen konnten, gab es in der 47. Minute einen 10-Tore-Vorsprung für den RSV (34:24). In der Folgezeit nutzten die Gastgeberinnen die nachlassende Konzentration der RSV-Damen und kämpften sich etwas heran. Dennoch geriet der erste Sachsenligasieg in Leipzig – in den Auswärtsspielen gegen den HCL III, Rückmarsdorf und den DHfK gelang in der Vorsaison kein Sieg – nicht mehr bin Gefahr. „Nachdem die Besetzungsprobleme nicht unbedingt besser wurden, möchte ich mich zunächst bei den Jugendspielerinnen bedanken“, meinte Trainer Hartmann. „Sie hatten wieder entscheidenden Anteil am Erfolg. Zu bemängeln ist wieder das Abwehrverhalten, wobei auch die Torhüterinnen teilweise unglücklich agierten.“

Weiter geht es erst am 22. Oktober mit dem nächsten Radeberger Heimspieltag.

RSV: Richter, Schulz – Sauer (5/1), Käppler (6), M. Lösche, Nauendorf (4), Zerbst (4), Lösche, Müller (1), Brüning (2), Maluschke (4/2), Eckart (13).

