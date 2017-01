Sportlerumfrage 2017 Erfolge im Einzel und Team Bei der SZ-Sportlerumfrage für die Region Löbau-Zittau 2017 nominiert in der Kategorie Nachwuchs weiblich: Luisa Jäger, Tischtennis, TTC Neusalza-Spremberg

Luisa Jäger © sz thomas eichler

Luisa Jäger gewann mit dem U15-Mädchenteam des TTC Neusalza-Spremberg den Bezirks-, Sachsen- und mitteldeutschen Meistertitel. Die Mannschaft wurde in die Landesliga der Damen eingestuft, belegte auf Anhieb den zweiten Platz und sorgte mit dem Aufstieg in die Sachsenliga für die Sensation.

Das Team überraschte auch die starke Konkurrenz in der höchsten sächsischen Spielklasse und behauptete sich als Tabellensiebter im Kampf um den Klassenerhalt. Daran wesentlich mit beteiligt war und ist Luisa Jäger, die 2016 auch bei Einzelmeisterschaften erfolgreich aufschlug.

Die 15-jährige Neusalzaerin gewann bei den Jugend-Ostsachsenmeisterschaften den Titel sowohl im Einzel als auch mit ihrer Mannschaftskameradin Jenny Barth im Doppel. Bei den sächsischen U18-Meisterschaften scheiterte sie zwar im Viertelfinale an der späteren Landesmeisterin aus Chemnitz, drang aber mit Jenny im Doppel bis ins Halbfinale vor. Hier unterlag das Oberlausitz-Doppel unglücklich in einem Fünf-Satz-Spiel und holte am Ende Bronze.

