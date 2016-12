Erfolge für den SV Kubschütz

© Symbolfoto: Steffen Unger

Faustball. Am letzten Heimspieltag der Kubschützer Männer in der Oberliga Sachsen erreichte die erste Mannschaft den maximal möglichen Erfolg. In der Bautzener Schützenplatzhalle gab es zwei Siege gegen den Tabellenletzten SG Waldkirchen, wobei sich die Mannschaft um Ronald Hoffmann zeitweise schwertat. Das Hinspiel ging mit 2:0 (11:9/14:12) an Kubschütz und das Rückspiel mit 2:1 (11:1/6:11/11:8). Gegen den Tabellenfünften SV 1861 Groitzsch waren beide 2:0-Siege (11:6/11:7 und 11:8/11:4) zu keiner Zeit in Gefahr. Die zweite Kubschützer Vertretung konnte in Breitenbrunn nur eines von vier Spielen gewinnen. Nach 0:2-Niederlagen im Hin- und Rückspiel gegen Gastgeber FV 07 Rittersgrün und einer Hinspielniederlage gegen den SSV Heidenau wurde Heidenau im zweiten Vergleich mit 2:0 bezwungen. Die Kubschützer Oberliga-Frauen sind derzeit mit 12:4 Punkten Vierter. Sie gewannen zuletzt ihre vier Spiele gegen Heidenau und Hirschfelde II. (lho)

