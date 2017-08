„Erfolge feiern wir heute auch“ Riesas größter Sportverein wird 25 Jahre alt. Ein Gespräch über die Sportstadt, die Folgen der Ära Freytag und die Zukunft.

zurück Bild 1 von 2 weiter In einer schwierigen Zeit in ihr Amt gekommen: SC-Präsident Karl Walluszek (links) und der Geschäftsführer des Vereins, Michael Schönfelder. In diesem Jahr feiern sie mit den SC-Mitgliedern den 25. Vereinsgeburtstag – und blicken optimistisch in die Zukunft. „Wir haben uns konsolidiert“, sagt Karl Walluszek. © Sebastian Schultz In einer schwierigen Zeit in ihr Amt gekommen: SC-Präsident Karl Walluszek (links) und der Geschäftsführer des Vereins, Michael Schönfelder. In diesem Jahr feiern sie mit den SC-Mitgliedern den 25. Vereinsgeburtstag – und blicken optimistisch in die Zukunft. „Wir haben uns konsolidiert“, sagt Karl Walluszek.



Der SC hat dem Sportstadt-Image Riesas Leben eingehaucht, war und ist Heimat für national und international erfolgreiche Athleten. In den vergangenen Jahren dominierten hingegen eher negative Schlagworte die öffentliche Wahrnehmung. Der Tiefpunkt: Anfang 2014. Damals wurde bekannt, dass unter Geschäftsführerin Peggy Freytag Gelder nicht ordnungsgemäß ausgegeben wurden, es Unregelmäßigkeiten bei Tankkarten und Dienstfahrzeugen gegeben hat. Die Verantwortung übernommen haben nach ihr Michael Schönfelder als neuer Geschäftsführer und Karl Walluszek als SC-Präsident.

Herr Walluszek, Herr Schönfelder, Hand aufs Herz, wann haben Sie zuletzt die Sporthose aus dem Schrank geholt?

Walluszek: Am vorigen Freitag zum Fitnesstraining. Ich bin ein- bis zweimal in der Woche beim Sport.

Schönfelder: Am Wochenende zur individuellen Fitness.

Sind Sie nicht so der Teamsportler?

Schönfelder: Das würde ich nicht sagen. Aber nach einer anstrengenden Woche tut es mir gut, auch mal allein Sport zu machen. Das Tagesgeschäft im SC birgt jede Woche neue Überraschungen.

Ab 1995 begann Riesa, sich als Sportstadt zu vermarkten. Welchen Einfluss hatte das auf den Verein?

Walluszek: Damals habe ich das von außen betrachtet. Die Initiative hat einen Schub gebracht, vor allem für die Sportstätten. Davon profitieren wir bis heute.

Schönfelder: Es gab von Anfang an einen starken Bezug zwischen der Stadt und dem Verein. Siegfried Martick als SC-Präsident und Wolfram Köhler als Dezernent für Sport und Kultur konnten gut miteinander, obwohl Köhler CDU-Mitglied war und Martick bei den Linken. Daher nannte man sie auch den schwarzen und den roten Bruder. Sie hatten das Ziel, den Sport in Riesa voranzubringen. Beiden war nach der Wende klar, dass es weiterhin einen großen Sportverein in Riesa geben muss. Köhler hatte Visionen. Aus Riesa eine Sportstadt zu machen, erschien ihm unter den gegebenen Umständen das Naheliegendste. Rundherum in den Großstädten hatte man zu dieser Zeit noch andere Probleme, als sich über ein Image Gedanken zu machen.

Es gab in dieser Zeit viele sportliche Großveranstaltungen in Riesa. Waren das die glorreichen Zeiten des Vereins?

Walluszek: Erfolge feiern wir heute auch. Im vergangenen Jahr hatten wir einen Vize-Weltmeister im Cross-Triathlon, jüngst hat ein Paar unserer Sportakrobaten im weltweit wichtigsten Wettkampf der nicht olympischen Disziplinen gesiegt. Der Leistungssport ist die eine Seite. Die andere ist die Kinder- und Jugendarbeit. 40 Prozent unserer Mitglieder sind in diesem Altersbereich aktiv. Das ist ein Erfolg, den man neben den Glanzlichtern nicht vergessen darf. Dazu kommen auch die behinderten Menschen, die bei uns um Platz und Sieg kämpfen. Da bekomme ich feuchte Augen.

Schönfelder: Schon ab etwa 2007 hat man sich im SC quasi vom Leistungssport verabschiedet, weil man es nicht mehr finanzieren konnte. Die Leistungssportler, die in den Jahren davor gekommen sind und große Erfolge für unseren Verein gefeiert haben, hatten eine ganz unterschiedliche Wirkung. Wenn ich da etwa an die Schwimmer denke. Die Leistungsträger waren für den Nachwuchs Lichtfiguren, wenn sie gemeinsam in der Schwimmhalle trainiert haben. Andere, bestimmte Leichtathleten, sind für Riesa gestartet, aber hier nie in Erscheinung getreten. Es war ein großer Unterschied, ob die Athleten hier präsent waren. Positive Wirkung ging von den „eingekauften“ Leistungssportlern also nicht per se aus. Die Rahmenbedingungen sind jetzt andere. Aber ich will nicht gering schätzen, was die Stadt heute für den Sport leistet – ganz im Gegenteil.

Wo steht der Verein heute?

Walluszek: Wir haben uns konsolidiert. Alle haben das Beste gegeben, unser finanzielles Loch zu überwinden. Jetzt müssen wir den Verein ausrichten auf das Jahr 2025. Wir wollen mit vielen Mitgliedern darüber ins Gespräch kommen.

Sie meinen die Ära Freytag?

Schönfelder: Ja, wir können da leider noch nicht drüber sprechen. Die Strafanzeige gegen Frau Freytag befindet sich noch immer in der Prüfung der Ermittlungsbehörden.

Herr Schönfelder, wie haben Sie die Zeit erlebt, nachdem Freytag weg war?

Schönfelder: Die Zeit von Herbst 2013 bis Ende 2015 war schwer – besonders den Mitgliedern rüberzubringen, dass wir Fälle von Misswirtschaft hatten. Aber wir haben es geschafft, dass unsere Mitglieder kontinuierlich ihren Sport weiter machen konnten. Das hat extrem viel Kraft gekostet.

Hängt die Affäre dem Verein bis heute nach?

Schönfelder: Einen Imageverlust hat es auf jeden Fall gegeben. Es ist nicht einfach, das Vertrauen wieder aufzubauen. Ganz wichtig war und ist das Verhältnis zur Stadt Riesa, das Ende 2013 massiv gestört war. Aber das haben wir wieder hinbekommen. Unterm Strich bleibt, dass es Partner, leider auch einige Sponsoren, gibt, die uns bis heute den Rücken gekehrt haben.

Links zum Thema Überschaubare Schäden

Im März 2014, nachdem Freytag aufgeflogen war, wollte der Vorstand die Verantwortung auf mehr Schultern verteilen und ein weiteres Kontrollgremium einführen. Ist der SC heute besser gegen missbräuchliches Verhalten geschützt?

Walluszek: Wir haben die Satzung geändert – dahingehend, dass ein Kontrollgremium einberufen werden kann, wenn es entsprechende Hinweise gibt. Basis dafür ist die Vergrößerung der Transparenz in finanziellen Belangen und die Erhöhung der Eigenverantwortung der Abteilungen.

Schönfelder: Wir haben natürlich auch nach den Ursachen geforscht. Es gab früher Schlupflöcher, die wir gestopft haben.

Ein Aushängeschild in Sachen Nachwuchsarbeit war stets das Sportinternat. Seit diesem Schuljahr ist es wegen der Sparmaßnahmen nur noch eine betreute WG. Kommt das Modell an?

Schönfelder: Das Internat als solches ist zum 31. Juli geschlossen worden. Wir haben jetzt noch vier Athleten, die in einer Wohngemeinschaft zusammenleben. Sie können ihre Ausbildung hier zu Ende bringen, bis sie über 18 Jahre alt sind.

Es wird also nicht weiter für eine Unterbringung minderjähriger Sportler in Riesa geworben?

Schönfelder: Das würde ich so nicht sagen. Es ist durchaus denkbar, dass auch in Zukunft Sportler über 16 Jahre dort wohnen können. Das hängt immer von der Sportart ab und natürlich von den Eltern.

Welche konkreten Auswirkungen hatte die Internatsschließung? Man hört, dass sich die Leistungsabteilung Triathlon aufgelöst hat.

Schönfelder: Das stimmt nicht. Die Abteilung Triathlon, aber auch unsere Akrobaten, haben natürlich mit den Auswirkungen der Schließung zu kämpfen. Beide Abteilungen haben sehr schnell und gut darauf reagiert und ihre Struktur neu ausgerichtet. Wie in den meisten Sportarten werden Talente ab einem bestimmten Niveau an Leistungsstützpunkte delegiert. Unser Schwerpunkt liegt weiter auf der Arbeit im Nachwuchsleistungssport und somit der Entwicklung von Talenten. Im Einzelfall ist die Abteilung aber nach wie vor in der Lage, Kader auch in Riesa zu fördern.

Wie sind die Sportstätten in Riesa derzeit aufgestellt?

Schönfelder: Wir meckern auf hohem Niveau. Ein konkretes Problem haben etwa die Handballer, die die WM-Halle nutzen. Da die Arena keine eigenen Sozialräume hat, wird die WM-Halle bei Großveranstaltungen immer wieder teilweise für unsere Sportler gesperrt. Aber im Großen und Ganzen ist Riesa in Sachen Sportstätten sehr gut aufgestellt.

In der Schwimmhalle besteht Investitionsbedarf von an die drei Millionen Euro. Was macht der SC, wenn das Bad mehrere Wochen lang schließen muss?

Walluszek: Das würde uns schon vor Herausforderungen stellen, aber wir haben gute Erfahrungen, was Absprachen mit den Stadtwerken und der Magnet betrifft.

Riesa schrumpft. Wie wollen Sie die Mitgliederzahl konstant halten?

Schönfelder: Obwohl der demografische Wandel in Riesa schon Wirkung zeigt, haben wir im Vergleich zu 2016 Mitglieder gewonnen. Das stimmt mich optimistisch. Die Altersgruppe, die etwas schwach vertreten ist, sind die „Mittelalter“, zwischen 30 und 50 Jahren. Da müssen wir ran.

Das Gespräch führte Britta Veltzke.

zur Startseite