Erfolge beim Heimturnier Der Budo-Club Radeberg hat nach drei Jahren Pause wieder ein eigenes Turnier veranstaltet.

Die erfolgreichen Teilnehmer vom Budo-Club Radeberg präsentieren ihre Urkunden und die Schoko-Weihnachtsmänner, die sie mit nach Hause nehmen konnten. © privat

Radeberg. Der Einladung in die Bierstadt folgten neben den Gastgebern noch weitere acht Vereine. Auf der Matte standen schließlich insgesamt 67 Jungen und Mädchen der Jahrgänge 2005 bis 2008, wobei 15 von ihnen aus der Radeberg kamen. Ziel der RSV-Nachwuchsjudoka war es, an die Leistungen der Bezirksmeisterschaften anzuknüpfen und das Jahr 2016 erfolgreich abzuschließen.

Mit couragierten Auftritten überzeugten sie ihre Betreuer und waren in der Endabrechnung das erfolgreichste Team. Die größten Überraschungen aus Radeberger Sicht waren die Erfolge von Bjarne Baldermann und Eduard Munk (beide Jahrgang 2008). Sie setzten sich in ihren Gewichtsklassen gegen die ältere Konkurrenz durch und belegten am Ende jeweils den ersten Platz. Weitere erste Ränge erkämpften Hannes Roloff, Louis Wieczorek und Moritz Schmaler.

Knapp am ersten Platz schrammte dabei Vasco Schöler vorbei. In seiner Gewichtsklasse waren am Ende drei Judoka punktgleich und die Entscheidung fiel durch das Körpergewicht. 100 Gramm mehr entschieden gegen Vasco, aber sein zweiter Platz war ein verdienter Trost. Komplettiert wurde das gute Ergebnis der Radeberger durch sechs weitere zweite und drei dritte Plätze. Das erfolgreiche Auftreten der RSV-Nachwuchsjudoka erinnerte an die erfolgreichen zurückliegenden Zeiten des Budo-Clubs Radeberg. Gleichzeitig spiegelt es die derzeitige positive Entwicklung im Verein wieder. (gw)

