Gut zu wissen Erfolg mit regionalen Produkten Ein kleiner Einkaufsmarkt in Oberschlottwitz trotzt der übermächtigen Konkurrenz. Das hat mehrere Gründe.

Marktleiterin Sigrid Schneider kann beides: Die Waltersdorferin verkauft sowohl Lebensmittel – wie hier an Edgar Rahm …

… als auch Briefmarken – wie an Jacqueline Kämpf. Denn der Einkaufsmarkt in Oberschlottwitz besitzt auch eine Postfiliale.

Edgar Rahm leert seinen Korb. Behutsam stellt er die Saftflaschen und das Glas Gurken auf die Ladentheke, die Packung mit den Jagdwurstscheiben legt er daneben. Dann ist Marktleiterin Sigrid Schneider am Zug. Sie scannt die Strichcodes und tippt die Preise der anderen Waren ein. „Was möchten Sie noch?“, fragt sie. „Ich brauche noch acht Semmeln“, antwortet der 79-Jährige. „Und für Freitag möchte ich noch ein Kümmelbrot und vier Sesambrötchen vorbestellen“, ergänzt er. Frau Schneider notiert sich das. Dann drückt sie auf die Kasse: „Das macht 18,75 Euro.“ Edgar Rahm zahlt und packt seine Waren in die Einkaufstasche. Zweimal pro Woche kommt der Senior in den Oberschlottwitzer Einkaufsmarkt. „Ich wohne in der Mittelstraße, 100 Meter von hier“, sagt er. Das sei sehr praktisch. Er schätzt nicht nur die Nähe, sondern auch das für den vergleichsweise kleinen Laden umfangreiche Angebot. Ähnlich sehen es offenbar auch viele andere Oberschlottwitzer. Denn von denen lebt der Laden. „Wir haben hier viele Stammkunden“, sagt die Marktleiterin. Deshalb war ihr nicht bang, als vor einem halben Jahr ein Netto-Einkaufsmarkt in Niederschlottwitz öffnete. Gegen den lief der Ortschaftsrat Sturm. Bis zuletzt versuchte er, den Bau zu verhindern. „Es herrschte große Unruhe im Ort“, erinnert sich auch Edgar Rahm. Viele fürchteten, dass der kleine Laden dem Konkurrenzdruck nicht standhalten werde.

Ganz ohne Folgen blieb die Netto-Markt-Eröffnung nicht, sagt Inhaber Frank Schiebel. „Sicher, ich verkaufe jetzt weniger Butter und Milch. Doch damit habe ich kein Problem.“ Das Geschäft laufe immer noch gut. „Ich habe treue Kunden“, sagt der Unternehmer. Und denen bietet er auch verschiedene Dienstleistungen an, die der Netto nicht hat. In seinem Laden gibt es nicht nur einen Postschalter, an dem man Briefmarken kaufen, Briefe und Päckchen abgeben kann. Hier kann auch Lotto gespielt werden. Wer will, kann seine Messer zum Schärfen abgeben und seine Kleidung reinigen lassen. „Zweimal in der Woche steht der Fleischer aus Dipps mit seinem Verkaufsfahrzeug vor der Tür“, ergänzt Marktleiterin Schneider. Im Markt selbst wird Honig von einem Imker der Region verkauft, alle zwei Wochen gibt es frischen Fisch aus Rathmannsdorf. Und aus der Oberlausitz bezieht Schiebel verschiedene Molkereiprodukte. Brot, Brötchen und Kuchen liefert die im Ort tätige Bäckerei an.

Schiebel fährt gut mit diesem Konzept – finden seine Kunden. „Hier gibt es fast alles, was ich zum Leben brauche“, sagt der Oberschlottwitzer Hans-Peter Hoffmann, der sich gerade im Laden umsieht. Ähnlich sieht es Edgar Rahm. Weder der Penny- noch der Nettomarkt am anderen Ende des Ortes nützten ihm wenig. „Um zu denen zu gelangen, bräuchte ich ein Auto. Ich habe aber gar keins“, sagt der Rentner. Und auch viele, die eins haben, kommen zu Schiebels Einkaufsmarkt. Dazu zählt Jacqueline Kämpf. „Einmal in der Woche kaufe ich hier ein“, sagt die junge Frau. Heute ist sie gekommen, um einen Brief abzugeben.

Die Marktleiterin freut sich über den Zuspruch und will alles tun, dass dieser anhält. Wie gut es bei der neuen Konkurrenz läuft, vermag sie nicht zu sagen. Nach Gesprächen mit ihren Kunden weiß sie, dass viele den seit Längerem bestehenden Penny-Markt schätzen. „Das ist die Gewohnheit“, sagt Frau Schneider, die seit vielen Jahren im Einzelhandel tätig ist. Der neue Mitbewerber Netto selbst hält sich mit einer Einschätzung zurück, wie seine Filiale angelaufen ist.

Auf Nachfrage erklärt die Pressestelle, dass es bereits Stammkunden gebe. „Diese kommen hauptsächlich aus Schlottwitz.“ Neben den Kunden aus den angrenzenden Orten machten diese den Großteil der Kundschaft aus. „Darüber hinaus wird der Markt auch von Autofahrern, die sich auf der A 17 bewegen, besucht“, heißt es weiter. Frank Schiebel spornt das nur an. Er möchte in seinem Laden noch mehr regionale Produkte anbieten, um sich von der Konkurrenz abzuheben. Wie und was geplant ist, möchte er noch nicht verraten. „Wir sind noch dran.“

