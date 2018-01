Erfolg für Schwerdtner im Internet

Die Bäckerei Schwerdtner, die in Dresden 16 Filialen betreibt, bekommt in den USA gerade unerwartet viel Aufmerksamkeit. „SuperViral.TV“ pflegt eine eigene Facebookseite, auf der es jetzt ein Marketingvideo von Schwerdtner hochgeladen hat. Darin zu sehen ist, wie Pfannkuchen, Schweinsohren und typischer Streusel-Blechkuchen hergestellt werden.

In Amerika geht die deutsche Backkunst nun durch die Decke. Das Video wurde seit 10. Januar bereits 4,8 Millionen mal angesehen, 16 000 mal geteilt und mehr als 23 000 mal positiv bewertet. Beim Schwertdner-Firmensitz in Löbau ist man überrascht. Laut Produktionsleiterin Jana Pfennig ist das Video schon sieben Jahre alt und seitdem bei der Video-Plattform YouTube zu finden. Die Konsequenz der unerwarteten Berühmtheit: Spanier und Engländer haben bereits angefragt, ob die Firma einen Internetshop einrichtet. Aber bis auf Stollen verschickt Schwerdtner nichts. Das soll auch so bleiben.

Auf der Facebook-Seite von „SuperViral.TV“ sind auch Werbevideos vieler anderer Unternehmen zu finden. Etwa von Herstellern von Pasta und echtem Büffelmozarella. Auch ein Video über künstliche Zähne begeistert die Besucher. (SZ/jr/mva)

