Erfolg für RSV-Team

© Symbolfoto: dpa

Handball-Verbandsliga Männer. Das Heimspiel gegen die SG Zabeltitz/Großenhain war die mit Spannung erwartete Standortbestimmung für die erste Männermannschaft vom Radeberger SV – und die endete mit einem klaren 37:29 (20:15)-Erfolg. Zu Jahresbeginn hatte der RSV einige Niederlagen erlitten, unterbrochen von durchwachsenen Erfolgen gegen Weinböhla und den Tabellenletzten Dresden. In der letzten Woche kam noch das Pokal-Aus in Leipzig hinzu. So war am Sonntag gegen den Tabellenvierten Zabeltitz/Großenhain eine Steigerung erforderlich. Mann des Tages war dabei der Radeberger Albrecht Gerstenhauer, der seine lange Torwarthose wieder gegen die kurzen Spielershorts getauscht hatte und mit 13 Treffern bester Werfer war. Nach dem 10:10 (15. Minute) steigerte sich die RSV-Abwehr und Schlussmann Falko Wierick zeigte gute Paraden. Zu Beginn der zweiten Hälfte kamen die Gäste noch einmal auf zwei Tore heran (24:22), danach dominierte Radeberg. (jsch)

