Erfolg für offene Schlosspforten Die Gemeinde Ottendorf ist überwältigt vom großen Fest in Hermsdorf. Eine Wiederholung 2018 ist im Gespräch.

Das Schloss Hermsdorf findet immer mehr Bewunderer. © Thorsten Eckert

Vor wenigen Tagen hat die Gemeindeverwaltung Ottendorf-Okrilla gemeinsam mit der Interessengemeinschaft des Schlosses Hermsdorf zu einem großen Fest eingeladen. Anlass war die Eröffnung des Schlosscafés, das die Interessengemeinschaft im vergangenen Jahr aufwendig und mit viel Liebe saniert hat. Den Gästen wurde an diesem Tag ein sehr vielfältiges, sowohl kulturelles, musikalisches als auch kulinarisches Programm in und um das Schloss Hermsdorf geboten. „Wir waren überwältigt von dem Erfolg des Festes und wollen uns bei allen Helfern ganz herzlich bedanken“, erklärt Birgit Balzer von der Ottendorfer Verwaltung. Sei es bei den Musikern, den Medinger Grundschülern mit ihrer Theateraufführung, dem Feuerwehrverein oder bei den Mitgliedern der Interessengemeinschaft. Es war ein voller Erfolg, so Birgit Balzer. Insgesamt seien rund 500 Gäste bei dem Fest dabei gewesen, 300 Euro sind an Spendengeldern zusammengekommen. Hintergrund: Alle Arbeiten, die die Mitglieder der Interessengemeinschaft, der Betreibergesellschaft oder auch der Schloßpark-Gesellschaft an dem Hermsdorfer Schloss leisten, sind allesamt ehrenamtlich.

Und eine gute Nachricht noch zum Schluss: Aufgrund des riesigen Erfolges spielt die Ottendorfer Verwaltung nach Angaben von Birgit Balzer sogar mit dem Gedanken, im kommenden Jahr eine Wiederholung des Festes zu veranstalten. (ste)

