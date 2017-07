Erfolg für neue Regiobahn Seit einem Jahr fahren neue Züge auf der Strecke nach Chemnitz. Das wirkt sich positiv auf die Fahrgastzahlen aus.

Die Mitteldeutsche Regiobahn fährt den Regionalexpress 3 von Dresden nach Hof, der in der Region in Tharandt haltmacht. © Egbert Kamprath

Seitdem die Mitteldeutsche Regiobahn (MRB) auf der Strecke Chemnitz–Dresden unterwegs ist, steigen mehr Menschen in den Zug. Das geht aus einer ersten Auswertung der Fahrgastzahlen hervor, wie der Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) mitteilt. „Die Fahrgäste nehmen das verbesserte Angebot mit zusätzlichen Abfahrten und den neuen Zügen an“, sagt Sprecher Christian Schlemper. Genauere Zahlen liegen zwar vor. Diese werden laut VVO aber noch ausgewertet und sollen im August bekannt gemacht werden. Deswegen ist noch unklar, wie genau sich die Zahlen verändert haben und welche Streckenabschnitte am meisten nachgefragt werden.

Die MRB, hinter der die Bayerische Oberlandbahn GmbH steckt, hatte sich bei einer europaweiten Ausschreibung durchgesetzt und ist seit Mitte Juni 2016 unterwegs. Der Verkehrsvertrag läuft bis 2030. Zuvor waren die Strecken von der Deutschen Bahn betrieben worden.

Neue elektrische Triebzüge

Die Mitteldeutsche Regiobahn fährt den Regionalexpress 3 von Dresden nach Hof, der in der Region in Tharandt haltmacht. Außerdem übernahm die Mitteldeutsche Regiobahn die Regionalbahn 30 von Dresden nach Zwickau. Die Züge stoppen an den regionalen Haltepunkten Dresden-Plauen, Freital-Potschappel, Freital-Deuben, Freital-Hainsberg, Freital-Hainsberg-West, Tharandt, Edle Krone, Klingenberg-Colmnitz und Niederbobritzsch.

Auf den beiden Linien sind neue elektrische Triebzüge vom Typ „Coradia Continental“ unterwegs. Die Züge sind angeblich leiser als andere. Zudem gibt es ein größeres Platzangebot für Reisende und Gepäck. Die silbernen Wagen sind klimatisiert, barrierefrei, mit behindertengerechten Toiletten, Mobilfunkverstärkern, Blindeninfo-System, Haltewunschtastern und Ausstiegshilfen ausgerüstet.

