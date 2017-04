Erfolg für Kamenzer Nachwuchs Die U-11-Mannschaft vom SV Einheit Kamenz hat sich für den Cordial-Cup 2017 qualifiziert.

Die U-11-Kicker vom SV Einheit Kamenz mit Pokal und Maskottchen. © privat

Fußball. Am Karfreitag waren die Jungs der U 11 vom SV Einheit Kamenz beim Qualifikationsturnier für den 20. Cordial-Cup zu Gast, dem größten europäischen Nachwuchs-Fußballturnier. Seit seiner Gründung 1998 nahmen viele namhafte europäische Mannschaften wie zum Beispiel Bayern München, der FC Barcelona, Tottenham Hotspurs oder der FC Chelsea daran teil.

Die Reise der Kamenzer ging nach Berlin-Zehlendorf, wo 24 Mannschaften in einem der über 20 Qualifikationsturniere europaweit um den jeweils einzigen Platz für das Finalturnier in Kitzbühel kämpften. Gespielt wurde in vier Gruppen. Die Jungs um Trainer Raik Zschuppan konnten die ersten vier Spiele erfolgreich gestalten. Somit standen sie schon vor der letzten Partie als Staffelsieger fest.

Die Gruppenersten spielten in zwei Halbfinals um den Einzug ins Endspiel. Einheit bezwang den SV Falkensee nach Rückstand noch mit 2:1. Im zweiten Halbfinale setzte sich Lok Eberswalde im Elfmeterschießen gegen die Reinickendorfer Füchse durch. Das Endspiel sahen rund 500 Zuschauer. Die Kamenzer nahmen von Beginn an das Zepter in die Hand und kamen zu einem verdienten 1:0-Erfolg, wobei der Einheit-Keeper kurz vor der Pause einen Foulelfmeter parierte. „Natürlich ist das Finale vom 2. bis 5. Juni in Kitzbühel auch eine logistische und finanzielle Herausforderung für den Verein“, erklärt Geschäftsstellenleiter Frank Terks. „Daher ist jede finanzielle Unterstützung willkommen. Jeder kann mit einer Spende beitragen, dass dieses Pfingstwochenende für die Kinder zu einem unvergesslichen Erlebnis wird.“ (SZ)

Spendenkonto: SV Einheit Kamenz, Kennwort „Kitzbühel U 11“. IBAN DE03 8559 0000 0003 2189 02

zur Startseite