Erfolg für erneuerte Kulturalltage Zur fünften Auflage der Veranstaltung kamen rund 4 000 Besucher. Für die Fortsetzung gibt es bereits einen Termin.

Mit einer kostenlosen Vorstellung ihrer Komödie „Herz und Leber, Hund und Schwein“ im Schlosspark Burgk beteiligte sich die Spielbühne Freital an den fünften Kulturalltagen. Weitere Vorstellungen gibt es im August und September. © Gudrun Morgenroth

Freital. Am Teich im Schlosspark Burgk hatte die Spielbühne Freital im Juni ihren Stammtisch aufgestellt. Drumherum saßen die alten Geizhälse Capitano, Dottore und Pantalone, das Mädchen Colombina und ihr Freund Arlecchino. Lina bediente, sie brachte Schnäpse, Tee – und Haferschleim. An vier Abenden hatte die Taverne zwei Stunden geöffnet: Für die Komödie „Herz und Leber, Hund und Schwein“, der neuen Inszenierung des Amateurtheaters.

Während Freitals Oberbürgermeister Uwe Rumberg (CDU) am 17. Juni zur Premiere kam und Eintritt bezahlte, nutzten fast vierzig Gäste am Tag darauf das Angebot, das Sommertheater kostenlos zu erleben. Diese besondere Vorstellung war der Beitrag der Spielbühne zu den Kulturalltagen der Stadt, mit dem das 1973 gegründete Ensemble zugleich den Schlusspunkt unter die fünfte Auflage setzte.

Auf Schloss Burgk waren die Kulturalltage zehn Tage zuvor auch eröffnet worden, erstmals mit einem Empfang für alle Beteiligten. Aber das war nicht die einzige Neuerung des Projektes, die wichtigste ist wohl, dass nun der Verein Soziokultur Freital den Hut aufhat, und nicht mehr die Stadtverwaltung selbst. Die Vereinsmitarbeiter Uwe Jonas und Katrin Hollube haben die Koordination übernommen. Und die Kulturalltage auf ihren ursprünglichen Ansatz zurückgeführt, dass vor allem Freitaler für Freitaler Angebote machen, und keine teuren Events eingekauft werden.

Das Konzept, resümiert Katrin Hollube, sei aufgegangen. Sie bezeichnet die fünften Kulturalltage als „vollen Erfolg“. Dieser Meinung ist auch Oberbürgermeister Rumberg: „Das künstlerische Potenzial der Freitaler – und das auf hohem Niveau – und die kulturelle Vielseitigkeit der Stadt sind beachtlich. Ich habe einige Veranstaltungen besucht und war begeistert.“ Katrin Hollube zählte 526 Akteure bei mehr als sechzig Veranstaltungen an rund dreißig Orten zwischen den Ballsälen Coßmannsdorf und dem Einnehmerhaus in Potschappel, für die das Soziokulturelle Zentrum die Rahmenbedingungen geschaffen hat. Geschätzte 4 000 Gäste erlebten eine Fülle kultureller Angebote, die von Malerei über Musik, Tanz und Theater bis zu Workshops, Film und Gesprächen reichte.

Einige Projekte der Kulturalltage will Katrin Hollube gern dauerhaft etablieren, insbesondere die neue Kultur- und Filmbar in der ehemaligen Volksbank an der Dresdner Straße. Die Filmbar, denkt Katrin Hollube, könnte unter Trägerschaft des Soziokulturellen Zentrums ein generationsübergreifender Treffpunkt für den Stadtteil Potschappel werden. Gespräche mit dem Eigentümer laufen bereits. „Für die Kulturalltage durften wir die Räume kostenfrei nutzen“, bedankt sich Katrin Hollube.

Schirmherr war diesmal Sönke Winterhager. Der Aufsichtsratsvorsitzende der BGH Edelstahlwerke Freital zählte mit einer Führung durch die betriebseigene Kunstsammlung selbst zu den Akteuren, wie auch OB Rumberg mit einem Abend zur Geschichte der Stadt. Das Stadtoberhaupt würde eine Fortsetzung der Kulturalltage begrüßen, und der Verein Soziokultur hat schon mal vorsorglich den Zeitrahmen für 2018 festgelegt, und zwar den 1. bis 10. Juni. Der frühe Termin sei der Fußball-Weltmeisterschaft geschuldet, begründet Katrin Hollube. Diesem Theater mit all seinen Komödien und Tragödien wolle man keine Konkurrenz machen.

