Erfolg bei Simson-Diebstahlserie Schon wieder verschwindet in Riesa ein Moped. Doch dieses Mal landen die Fahnder einen Treffer.

Simson-Mopeds scheinen bei Dieben besonders hoch in der Gunst zu stehen. © SZ-Archiv/N. Schmidt

Diese Nachricht werden Mopedfahrer gern hören: Nach zahlreichen Simson-Diebstählen in Riesa gelang es der Polizei jetzt, zumindest einen Täter zu schnappen. Am Sonnabend nach 20.45 Uhr war vor dem Riesaer Mc Donalds an der Lommatzscher Straße eine Simson S 51 verschwunden, die dort ordnungsgemäß gesichert geparkt war. Die alarmierten Beamten machten ihre Arbeit sehr gründlich: So überprüften sich auch einen Garagenkomplex, der in der Nähe des Tatorts liegt.

Dort bemerkten sie gegen 22 Uhr einen 33-jährigen Mann, der gerade dabei war, ein Moped zu demontieren. Offenbar nicht irgendein Zweirad: Der 16-jährige Geschädigte konnte einige Anbauteile, die vor Ort aufgefunden wurden, zweifelsfrei seiner gestohlenen S 51 zuordnen. Allerdings blieben der Rahmen und der Motor des geklauten Mopeds bisher verschwunden.

Gegen den 33-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Diebstahls eingeleitet. Der Schaden in diesem Fall lag laut Polizei bei rund 1 000 Euro. Er reiht sich in eine ganze Reihe von Moped-Diebstählen ein, die in Riesa im vergangenen Jahr für Aufsehen sorgten: 2016 war die Stadt im Landkreis Simson-Diebstahl-Hochburg. Laut Polizei wurden bis zum 30. November 2016 im Kreis insgesamt 34 Simson-Mopeds gestohlen, davon 15 in Riesa: So viele wie in keiner anderen Stadt im Landkreis Meißen. (SZ/csf)

