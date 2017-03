Erfolg bei Meisterschaft Eine junge Frau aus Burkau, die für Demitz-Thumitz tanzt, gehört zu den besten Tanzmariechen Norddeutschlands.

Christin Olbort (r.) gehört zu den besten Funkmariechen in ganze Deutschland. © Steffen Unger

Christin Olbort aus Burkau gehört zu den besten Tanzmariechen Norddeutschlands. Bei der norddeutschen Meisterschaft in den karnevalistischen Tänzen am Wochenende in Hannover erreichte die 21-Jährige einen elften Platz. 14 Starterinnen, die zwischen Sachsen und der Nordseeküste beheimatet sind, stellten sich in Christins Altersklasse, der Aktiven, der Jury. „Schon die Qualifikation für den Wettbewerb war ein großer Erfolg“, sagte Volkmar Sowinsky, Präsident des Demitzer Karnevalvereins, am Montag auf Anfrage. Seit ihrer Kindheit tanzt die Burkauerin Christin Olbort beim Demitzer Verein. Bei den Norddeutschen Meisterschaften war sie die einzige Vertreterin aus dem Landkreis Bautzen.

Mit der norddeutschen Meisterschaft, die zugleich das Halbfinale zur Deutschen Meisterschaft, war, endet für die Demitzer Karnevalisten eine erfolgreiche Saison. Sämtliche Veranstaltungen im Gasthof Buckan in Medewitz waren ausverkauft. (szo)

