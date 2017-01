Erfolg bei Geografiemeisterschaft Ein Kamenzer gehörte bei dem Wettstreit zu den besten Teilnehmern.

Die Geografie-Sachsenmeister stehen fest. Insgesamt 24 Finalisten kämpften in Dresden um diesen Titel. Martin Kaiser von der 1. Oberschule Kamenz holte sich den dritten Platz bei den Startern der Klasse 10. Als Preise für die besten Sechs gab es Rucksäcke, Globen, Schreibsets, Bücher und Gutscheine zu gewinnen. „Ich gratuliere den Preisträgern. Sie können stolz auf ihre Leistung sein. Sie sind die Besten von insgesamt fast 19000 Teilnehmern“, so Kultusministerin Brunhild Kurth. 2015 hatten sich insgesamt 229 Oberschulen mit 18855 Schülern an diesem vierstufigen Wettbewerb beteiligt. Das war ein neuer Teilnehmerrekord. Die Aufgaben für den Wettbewerb erstellten die Fachberater Geografie. Dabei wurden von den Schülern der Klassenstufen 7 und 10 komplexes geografisches Wissen, topographische Kenntnisse sowie geografisches Allgemeinwissen gefordert. Glückwunsch an den Kamenzer Drittplatzierten Martin Kaiser! (if)

