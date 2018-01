Erfindungsreiches Rathaus Sebastian Beutler über immer höhere Belastungen für Bürger

Im Görlitzer Rathaus gibt es immer neue Ideen dafür, wie man an Bürgers Geld kommen will. Eine Tourismusabgabe ist noch immer nicht vom Tisch, da werden nun Vorbereitungen getroffen, die Straßenreinigungsgebühr mit Ausgaben für die Leerung von Papierkörben zu befrachten. Natürlich zulasten derjenigen, die Straßenreinigungsgebühr zahlen. Das ist sehr unterschiedlich, je nach Lage des Grundstückes – dann aber zahlen Eigentümer wie Mieter über die Betriebskostenumlage. Wielers Vorstoß macht also das Wohnen in Görlitz teurer.

Selbst wenn das keine Riesensumme sein wird und womöglich auch nur hinterm Komma zu spüren ist, muss daran erinnert werden, dass die Grundsteuer in Görlitz bereits höher als in vergleichbaren Städten liegt. Auch das verteuert die Nebenkosten für Mieter in Görlitz. Man müsste eigentlich denken, dass damit der öffentliche Service ausreichend finanziert werden kann – aber Fehlanzeige. Schon bislang aber war die fehlende Sauberkeit in der Gründerzeitstadt oder in der Südstadt weniger eine Frage des Geldes, sondern des Fehlens einer unnachgiebigen Strategie, die Verursacher von Schmutz zu ermitteln und zur Kasse zu bitten. Mehr Papierkörbe helfen nur bedingt weiter.

Dass freie Wählervereinigungen durchaus in der Lage sind, die Zahlungsfähigkeit der Bürger in ihrer Politik zu berücksichtigen, zeigt der Fall Bayern. Dort haben die Freien Wähler – sie sitzen im Landtag – mit der Drohung einer Volksabstimmung die alleinregierende CSU dazu gebracht, die Straßenausbaubeiträge abzuschaffen. Denn die Abschaffung des Beitrages ist dort wie hier populär, weil damit wirklich Grundstückseigentümer entlastet werden, was deren Spielraum für Investitionen ins Gebäude erweitert. Im Zweifel kommt das auch den Mietern zugute. So könnten die „Bürger für Görlitz“, die im Kreis Görlitz mit den Freien Wählern verbunden sind, wirklich einmal von den Bayern lernen.

