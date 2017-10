Erfinderkiste 2.0 Lange tüfteln war gestern. Wie man mit moderner Technik schnell Ideen umsetzt, erfährt man jetzt in Neugersdorf.

Im Bildungszentrum Neugersdorf stellt Toni Kiel von der TU Dresden diese Woche den Azubis moderne Technik vor, unter anderem einen 3-D-Drucker. Beim Berufepark am Sonnabend können sich auch Besucher die Technik anschauen. © rafael sampedro

Die Zukunft passt in drei Container. 3-D-Drucker, 3-D-Stifte, ein Lego-Roboter, eine Virtual-Reality-Brille – all das haben Toni Kiel und Florian Sägebrecht von der TU Dresden mit nach Neugersdorf gebracht. In drei weißen Containerbauten haben sie am Bildungszentrum Oberland allerhand moderne Technik aufgebaut. Mit ihrem Innovationslabor im Gepäck reisen sie durch Sachsen und Polen und wollen Unternehmen, Schülern und Azubis nahebringen, was mit moderner Technik alles möglich ist. „Es geht uns darum, den Leuten zu zeigen, wie man neue Ideen und Innovationen voranbringt“, erklärt Toni Kiel. Auch die Azubis vom Neugersdorfer Bildungszentrum hatten jetzt eine Woche lang das Projekt „Trails“ zu Gast, das Kiel und Sägebrecht betreuen.

Am Bildungszentrum lernen Lehrlinge verschiedenster Betriebe aus der Region, zum Beispiel aus der Metall- oder Kunststoffindustrie. Ihnen wollen Toni Kiel und Florian Sägebrecht Mut machen, eigene Ideen zu entwickeln und auch umzusetzen. Das geschieht zunächst auf dem Papier. In einem der Container stehen große Tische und einfache Hocker. Dort nehmen die Azubis – alles Jungs – Platz, um aus einer Idee einen Plan zu machen. Was brauche ich dafür? Welches Material ist nötig? Wer könnten meine Partner sein? Diese Fragen gilt es zu beantworten.

Dann geht’s weiter in den Technik-Container. Am 3-D-Drucker, erklärt Toni Kiel, kann man beispielsweise schnell und kostengünstig Modelle entwickeln. Das sei hilfreich, wenn man anderen seine Idee greifbar machen will. Das geht mit dem 3-D-Drucker schnell und einfach: oben kommt Kunststoffmasse rein, unten ein Modell, zum Beispiel eines Kugellagers, raus. Und das muss für Unternehmen gar nicht teuer sein, sagt Kiel. Die günstige Variante des 3-D-Druckers aus China kostet etwa 600 Euro. Ähnlich funktioniert der 3-D-Stift, der ein bisschen an eine Heißklebepistole erinnert. „Genauso ist auch das Prinzip“, sagt Kiel. Ein Kunststoffkabel wird hinten reingesteckt, vorn kommt es zähflüssig raus, man kann damit modellieren. Die Jungs sind begeistert. Ein paar haben ihre Idee vom Papier gleich mit dem 3-D-Stift umgesetzt: eine Handyhülle mit Bierflaschenöffner. „Mit Innovationen und Neuentwicklungen muss man heute schnell sein“, sagt Toni Kiel. Wer etwas Neues auf dem Markt bringen will, könne nicht ewig rumtüfteln, bevor überhaupt erst ein Modell oder Prototyp entsteht, erklärt er den Vorteil der Geräte. „Die Entwicklung geht heute so schnell. Wenn man nicht mithält, macht es ein anderer.“

Die Anregungen aus dem Trails-Projekt sollen auch Gründergeist wecken, so Toni Kiel. Vieles davon findet bereits Anwendung, der 3-D-Drucker ist zum Beispiel in der Medizintechnik nützlich. „Es ist möglich, beispielsweise einen gebrochenen Arm zu scannen und dann passgenau eine Schiene zur Stabilisierung zu drucken“, erklärt Wissenschaftler Kiel. In anderen Ländern werden bereits sogar ganze Häuser in riesigen 3-D-Druckern hergestellt. Das Innovationslabor ist am Sonnabend auch für die Öffentlichkeit zugänglich. Da findet der Tag der regionalen Berufsausbildung im Bildungszentrum statt. Dort wird über das Lehrstellenangebot für 2018 informiert.

Weitere Infos: www.trailsproject.eu

