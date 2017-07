Erfinderische Kreditbetrüger Zwei Männer ergaunern mehrere Darlehen – und kommen um ein Haar straffrei davon.

Am Rechner fälschte ein Betrüger-Duo aus Riesa Kontoauszüge und Gehaltsabrechnungen, um sich mittels der gefälschten Dokumente Kredite zu erschleichen. Die Sache flog auf, als eine als Strohfrau eingesetzte Riesaerin zur Polizei ging. © Symbolbild/Sebastian Schultz

Wer einen Kredit aufnehmen will, der muss sich erst einmal gründlich von der Bank durchleuchten lassen. Fehlt das notwendige Einkommen, gibt’s auch kein Geld von der Bank.

Trotzdem versuchten zwei Riesaer im Alter von 55 und 65 Jahren mehrfach, verschiedene Kreditinstitute zu täuschen – und waren in einigen Fällen auch erfolgreich. Der Aufwand dafür hielt sich offenbar in Grenzen. Zunächst suchten die beiden nach Leuten, die selbst knapp bei Kasse waren und als Strohmänner und -frauen dienen sollten. Treibende Kraft in dieser Hinsicht war der 55-Jährige. Er hatte einige Jahre lang einen Getränkeladen betrieben und war deshalb recht gut vernetzt.

„Er hat mir gesagt: Ich hab’ da eine Möglichkeit, an einen Kredit zu kommen, von dem du etwas abkriegen kannst“, erzählt eine Frau, die der Mann mit ins Boot geholt hatte. „Er sagte, dass er die Schulden dann selbst komplett abbezahlen wird.“ Ein verlockendes Angebot für die 27-jährige Hartz-IV-Empfängerin, deren Kind damals erst sechs Monate alt gewesen sei.

Für die Strohmänner fälschte der 65-Jährige am Rechner die notwendigen Belege. Über die Programme dafür verfügte er, weil er selbst eine Firma geleitet hatte. Auf den fingierten Abrechnungen und Kontoauszügen bezogen die Antragsteller nicht mehr Hartz IV, sondern waren bei IT- oder Elektronikfirmen wie Saxonia oder KES angestellt. Firmen, mit denen das Betrüger-Duo schon einmal beruflich zu tun gehabt hatte, denn der Ältere der beiden war lange Zeit Mitarbeiter bei Robotron gewesen. In Telefongesprächen und persönlichen Treffen sagte er den Strohmännern, bei welchen Arbeitgebern sie zum Schein angestellt sein sollten – für den Fall, dass die Bank noch einmal anrufen sollte.

Mit den derart gefälschten Unterlagen beantragten die Männer und Frauen bei verschiedenen Banken Kredite in Höhe von 8 000 bis 15 000 Euro. Auch das Postident-Verfahren bestanden sie entsprechend einfach. Die Polizei spricht in Fällen wie diesem vom Krediterlangungsbetrug. Allein die Polizeidirektion Dresden registrierte im vergangenen Jahr 36 solcher Betrugsaktionen. Laut Polizeisprecher Enrico Lange schwankte die Zahl in den vergangenen zehn Jahren zwischen 29 und 65. Um solche Fälle zu verhindern, verfügen die Banken über eigene Abteilungen, die Betrugsversuche erkennen sollen. Mit Details halten sie sich zurück, aber laut Targobank-Sprecher Benjamin Sekavcnik kommt beispielsweise Software zum Einsatz, die gefälschte Dokumente erkennen soll.

Einer genaueren Überprüfung hielt auch die Riesaer Masche nicht stand: Nur in drei von acht Versuchen überwiesen die Banken Geld auf die Konten der Strohmänner. In einem der drei Fälle wiederum wurde der Betrug offenbar im letzten Moment bemerkt – und das Geld zurückgebucht. Vermutlich war einem Bank-Mitarbeiter die hohe Summe auf dem neu eröffneten Konto verdächtig vorgekommen. Blieben noch zwei Kredite in Höhe von 8 000 und 12 000 Euro, die tatsächlich gewährt und ausgezahlt wurden. Von diesen Summen bekam der jeweilige Strohmann etwa zehn Prozent, der Rest ging an die Rädelsführer. Während der Ältere der beiden damit offenbar Schulden abbezahlen wollte, hatte sein Komplize große Pläne. „Ich wollte ein Fuhrgeschäft starten und brauchte dafür Kapital.“ Das hätte er anders nicht bekommen, sagt er. Die Existenzgründung sei aber später schiefgegangen. Zunächst zahlte der Riesaer tatsächlich noch wie vereinbart die ersten Kreditraten auf die Konten der Strohmänner – aber nicht sonderlich lange. „Als die erste Mahnung kam, bin ich zur Polizei gegangen“, erzählt die 27-Jährige, die ein 12 000-Euro-Darlehen bekommen hatte. Mit der Anzeige bringt sie die Ermittlungen gegen das Duo ins Rollen.

Trotzdem kommen die Betrüger um ein Haar ungeschoren davon. Denn es vergehen mehr als fünf Jahre, bis der Fall in dieser Woche vor dem Riesaer Amtsgericht verhandelt wird. Auf der Anklagebank sitzen neben den beiden Drahtziehern auch zwei Frauen und ein Mann, die die Kredite beantragt hatten. Ein weiterer ist bereits verurteilt, gegen einen siebten Angeklagten wird getrennt verhandelt. Ihnen allen kommt zugute, dass die Taten lange zurückliegen. Die Hintermänner verurteilt Richterin Ingeborg Schäfer zu Geldstrafen von 3 000 beziehungsweise 4 900 Euro. Das milde Urteil verdanken sie einer Verfahrensabsprache: Im Gegenzug für ein Geständnis hatte das Gericht bereits eine Geldstrafe in Höhe von 120 bis 150 Tagessätzen in Aussicht gestellt.

Das Verfahren gegen die Strohmänner und -frauen stellt die Richteirn wegen geringer Schuld ein. Ein Freispruch sei nicht möglich, der Tatbeitrag der drei aber verglichen mit den anderen beiden aber eher gering. Wie groß der bei den Banken entstandene Schaden ist und ob noch Forderungen im Raum stehen, wurde während des Strafprozesses nicht bekannt.

