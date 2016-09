Erfinder der E-Mail gestorben Ray Tomlinson erfand nicht nur das @-Zeichen. Der Mann war auch der erste Mensch, der eine E-Mail zwischen zwei Rechnern verschickte.

Der Mann, der die erste E-Mail zwischen Computern verschickte und die typischen Adressen mit dem „@“-Zeichen erfand, ist tot. Ray Tomlinson starb am Samstag im Alter von 74 Jahren, wie sein Arbeitgeber, der US-Rüstungskonzern Raytheon, dem Sender CNN bestätigte.

Tomlinson hatte 1971 im Zuge der Entwicklung des Internet-Vorläufers Arpanet bestehende Protokolle so modifiziert, dass auch elektronische Nachrichten zwischen zwei Computern versendet werden konnten. Davor konnten sich nur Nutzer eines Rechners Nachrichten hinterlassen. Das erste Programm dafür schrieb Tom Van Vleck bereits 1961. Computer waren zu der Zeit, Jahre vor Beginn der PC-Ära, noch große Maschinen, die von vielen Menschen genutzt wurden.

Tomlinson war es auch, der zum „@“-Zeichen griff, um den Computer des Adressaten zu benennen. Das Symbol, auch „kaufmännisches Und“ genannt, war ursprünglich von Händlern benutzt worden, die damit den Einzelpreis eines Produkts markierten - „zum Beispiel, zehn Artikel @ 1,95 Dollar“, wie Tomlinson selbst später erklärte. Er habe das „at“ (Deutsch: zu, bei) stattdessen für die räumliche Zuordnung benutzt. „Es machte einfach Sinn.“ Und es sei das einzige Zeichen auf der Tastatur gewesen, dass Arpanet-Anwender nicht in ihren Benutzer-Namen eingesetzt hätten.

An den Inhalt der ersten E-Mail konnte sich Tomlinson später nicht mehr erinnern. Die Test-Nachrichten enthielten nichts, was in Erinnerung bleiben sollte, schrieb er auf seiner Website. „Höchstwahrscheinlich lautete die erste Nachricht QWERTYUIOP oder sowas ähnliches.“ Der Begriff „E-Mail“ für die elektronischen Nachrichten bürgerte sich erst später ein.

Unter denen, die Tomlinson am Wochenende würdigten, waren auch Vint Cerf, ein weiterer Internet-Pionier, der das zugrundeliegende Netzwerk-Protokoll entscheidend mitprägte, sowie Betreiber von Googles E-Mail-Dienst Gmail. (dpa)

