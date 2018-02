Erfahrungsaustausch zur Vereinsmeile

Die Heidenauer machen es im August zum sechsten Mal, nun will auch Dohna mal hören, wie das mit der Vereinsmeile funktioniert. Die Vorsitzenden des Heidenauer Zentrumsvereins und des Kulturvereins Dohna werden sich in Kürze zu einem Erfahrungsaustausch treffen. Vereine gibt es auch in Dohna viele und mit dem Markt auch einen passenden Ort, wo sie sich vorstellen könnten. (SZ/sab)

