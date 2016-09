Erfahren und trotzdem unterschätzt Die Europa-Auswahl gilt beim World Cup of Hockey eigentlich als chancenlos. Doch im ersten Spiel überrascht das Team.

Jubel auf der einen, ein geknickter Torhüter auf der anderen Seite: Die Spieler der Europa-Auswahl – unter ihnen auch der deutsche NHL-Legionär Dennis Seidenberg (Nr. 44) – bejubeln einen Treffer gegen den US-Goalie Jonathan Quick. © usa today sports

Plötzlich war Leon Draisaitl fast ganz alleine. Kein Gegner weit und breit. Nur der Schweizer Nino Niederreiter lief neben dem deutschen Eishockey-Jungstar. Ein schneller Doppelpass vor US-Goalie Jonathan Quick, ein satter Abschluss – Tor. Es war der wegweisende zweite Treffer beim 3:0 der Europa-Auswahl gegen das favorisierte Team USA, und im Air Canada Centre in Toronto trauten viele ihren Augen nicht zum Auftakt des World Cup of Hockey. „Wir wurden als Außenseiter abgestempelt, aber wir haben richtig gute Spieler und eine Menge Erfahrung im Team“, sagte Draisaitl hinterher.

Ein wenig belächelt wurde diese europäische Mixtur mit Spielern aus acht Nationen. Die spielen halt auch mit, aber was sollen die schon ausrichten beim großen Spektakel der NHL-Topstars, hieß es. „Jetzt wird uns in diesem Turnier keiner mehr unterschätzen“, sagte Verteidiger Christian Ehrhoff nach dem Überraschungscoup, zu dem er die Vorlage für das 3:0 des Franzosen Pierre-Edouard Bellemare beisteuerte.

Routiniers vor ungewisser Zukunft

Der 34-jährige Ehrhoff spielt wie sein ein Jahr älterer Landsmann Dennis Seidenberg um einen neuen NHL-Vertrag bei diesem von der nordamerikanischen Profiliga organisierten und topbesetzten Turnier. Zusammen mit Schweizern, Slowaken, Slowenen, Österreichern, Franzosen, Dänen und Norwegern, aber auch seinen Landsleuten Leon Draisaitl, Tobias Rieder, Thomas Greiss und Philipp Grubauer misst sich Seidenberg mit den Besten der Besten – in ungewohnter Rolle. Nicht nur, weil der Adler auf der Brust fehlt, sondern auch, weil er nach 13 Jahren und 827 NHL-Spielen vor einer ungewissen Zukunft steht. „Normalerweise müssten sie wissen, was ich kann“, sagte der Stanley-Cup-Sieger von 2011. „Es ist nicht schön, aber man muss die Ruhe bewahren und an sich glauben.“

Ehrhoff, der seit 2003 auf 862 NHL-Spiele kommt, geht es genauso. „Ein paar Teams haben gesagt, sie haben Interesse“, berichtete der Ex-Krefelder, „sie wollen aber erst sehen, wie ich da spiele, wie ich drauf bin.“ Schon vor einem Jahr war der Nationalspieler erst spät bei den Los Angeles Kings untergekommen, dort kam er kaum zum Zug, auch sein Wechsel nach Chicago brachte wenig Besserung. Doch mit der Leistung vom Samstag dürften die beiden ihrem Ziel ein gutes Stück näher gekommen sein.

Dabei es ist in der Tat eine ungewöhnliche Mannschaft, die der Deutsch-Kanadier Ralph Krueger da betreut. Sechs Deutsche gehören zum Kader, dazu sechs Slowaken, vier Schweizer, drei Dänen sowie je ein Slowene, Franzose, Norweger und Österreicher. „Wir haben uns nie als Randerscheinung betrachtet. Wir haben uns zusammengefunden, um das Halbfinale zu erreichen“, sagte Krueger. Er lobte: „Ich bin wirklich stolz, wie die Spieler sich dem verschrieben haben.“

Mit einem Sieg am Montag (21 Uhr MESZ/Sport1) gegen Tschechien, das in der Nacht auf Sonntag gegen Kanada mit 0:6 unter die Räder kam, wäre dieses Ziel schon fast erreicht. Und Draisaitl, an dessen Treffer auch Tobias Rieder beteiligt war, hat ja recht. Die Europa-Auswahl ist keine Ansammlung von Nobodys, da spielen Stanley-Cup-Sieger wie die Slowaken Zdeno Chara, Marian Hossa und Marian Gaborik, der gegen die USA das Führungstor erzielte, oder der slowenische Volksheld Anze Kopitar. „Wir wissen, was wir können“, sagte Draisaitl.

Der starke Auftritt hatte sich bereits im letzten Test angedeutet, da schlug Europa die mit Topleuten gespickten Schweden 6:2, auch dank dreier Tore von Draisaitl. Und so musste selbst Patrick Kane, der letztjährige NHL-Topscorer und Superstar des US-Teams, zerknirscht einräumen: „Sie sind technisch verdammt stark, und wir haben ihnen leider einige Alleingänge gestattet.“ (sid)

zur Startseite