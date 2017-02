Ereignisprotokoll: Der 13. Februar in Dresden

Die Menschenkette am Königsufer mit der Dresdner Altstadt-Silhouette im Hintergrund. © Ronald Bonß

Die Stadt hat den 72. Jahrestag ihrer Zerstörung im Zweiten Weltkrieg begangen. Nach verschiedenen Gedenkveranstaltungen schloss sich auch diesmal wieder am Abend eine Menschenkette. Anschließend begann eine stille Gedenknacht. Die Ereignisse des Tages:



20.20 Uhr: Auf dem Neumarkt und auch im Rest der Stadt wird friedlich gedacht. Bisher sind keine Zwischenfälle bekannt. Wir beenden an dieser Stelle unseren Ticker. Eine Zusammenfassung des Tages lesen sie hier ›› Dresden findet den Mut zu schweigen



20.15 Uhr: Die Polizei zieht Fazit zum Tag: Insgesamt waren 600 Polizisten im Einsatz. Aufgeklärt hat sich inzwischen eine Aktion, die am Nachmittag für etwas Aufsehen in sozialen Medien sorgte. „Gegen 13.45 Uhr stellten Polizeibeamte einen Mann fest, der mit einem Boot auf der Elbe unterwegs war“, teilte die Polizei soeben mit. Der 46-Jährige hatte ein Plakat bei sich, auf dem sich Botschaften gegen die offiziellen Gedenkveranstaltungen befanden. Es wurde ein Platzverweis erteilt und das Plakat sichergestellt. Auf dem Neumarkt wurde ein Mann vorübergehend in Polizeigewahrsam genommen. Er war offenbar alkoholisiert und ignorierte mehrfach einen Platzverweis.



19.30 Uhr: Am Rande des Neumarkts hat sich eine etwa 50 Personen starke Gruppe versammelt. Sie protestieren still nach dem Motto „Rassismus raus aus den Köpfen“ und halten zwei Transparente vor sich. Auf einem steht: „Ihr seid nicht verantwortlich für das was geschah. Aber dass es nicht wieder geschieht, dafür schon.“ Das Zitat stammt vom Holocaust-Überlebenden Max Mannheimer.

18.50 Uhr: Inzwischen sind auch alle kurzzeitig umgeleiteten Bahnlinien wieder auf ihrer normalen Strecke unterwegs, teilen die DVB auf Twitter mit.

18.45 Uhr: Dresdens 13. Februar neigt sich nun seinem Ende. Wie jedes Jahr gibt es jetzt noch vor der Frauenkirche ein stilles Gedenken. In der Trinitatiskirchruine beginnt 19 Uhr eine Gedenkandacht. In der Kreuzkirche beginnt um 20.30 Uhr ein ökumenischer Friedensgottesdienst, 21.30 Uhr findet in der Weinbergskirche Trachenberge ein Friedensgebet statt. Um 21.45 Uhr läuten noch einmal die Glocken aller Kirchen, danach beginnt in der Frauenkirche die „Nacht der Stille“ mit Musik und Gesprächen. Einen Überblick über die Gedenkveranstaltungen gibt es auf dresden.de.

18.40 Uhr: Jetzt werden vor der Frauenkirche wieder Kerzen angezündet. In der Stadt ist es friedlich

18.15 Uhr: Die Stadt spricht offiziell von 12000 Teilnehmern. Damit sind 1000 mehr Menschen gekommen als letztes Jahr. An der Menschenkette, die sich durch die Altstadt und am Ufer der Neustadt-Seite entlangzog, nahmen auch viele Familien mit Kindern teil. Der Andrang war groß: Auf den Elbbrücken standen die Menschen Hand in Hand und dicht an dicht. Auch Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) und weitere Regierungsmitglieder reihten sich ein.



18.05 Uhr: Die Menschenkette hat sich geschlossen, Glocken läuten. Beide Elbseiten der Innenstadt wurden miteinander verbunden. Dresden gedenkt friedlich.

17.55 Uhr: In fünf Minuten soll sich eine Menschenkette durch Teile der Altstadt und entlang des Elbufers auf Neustädter Seite schließen. Auf der Neustädter Elbseite stehen schon sehr viele Menschen in Reihe nebeneinander. Kaum Lücken seien zu sehen, berichtet ein SZ-Reporter.



17.40 Uhr: Hilbert appelliert an die Teilnehmer der Menschenkette, mit dem Gedenken eine Brücke in die Gegenwart zu schlagen. "Auf dieser Welt werden zahlreiche Konflikte kriegerisch ausgetragen und die Menschenwürde mit Füßen getreten." Dieses Leid "betrifft uns in einer globalisierten Welt direkt", sagt das Stadtoberhaupt.



17.30 Uhr: Jetzt redet OB Dirk Hilbert auf dem Neumarkt. Zuletzt hatte er dort vergangene Woche Dienstag bei der Übergabe der Installation „Monument“ des Deutsch-Syrers Manaf Halbouni gesprochen - begleitet von pöbelnden und schreienden Gegnern des Kunstwerks. Diesmal wird das Stadtoberhaupt nicht gestört. ›› Hilberts Rede im Wortlaut



17.20 Uhr: Während der „Mahngang Täterspuren“ an der Dürerstraße seinen Endpunkt gefunden hat, beginnen am Neumarkt die Vorbereitungen zur Menschenkette. Es singen der Dresdner Motettenchor und der Kammerchor ad libitum.

16.50 Uhr: Der „Mahngang Täterspuren“ befindet sich inzwischen auf seinem Weg zum Endpunkt an der Dürerstraße. Dort wird der Demonstrationszug enden. Der Mahngang führte auch diesmal wieder an Schauplätzen der NS-Herrschaft in der Stadt vorbei. Mit der Demonstration erinnern die Organisatoren schon seit Jahren daran, dass der Mythos einer „unschuldigen Stadt“ mit den geschichtlichen Fakten nicht übereinstimmt. Das Projekt „Täterspuren“ ist in diesem Jahr Teil einer Kampagne des Bündnisses „Nazifrei - Dresden stellt sich quer“. Bisher ist die Veranstaltung störungsfrei verlaufen.



16.35 Uhr: Noch gut anderthalb Stunden, dann soll sich eine Menschenkette in Dresden schließen. Einreihen wollen sich auch Spieler und Verantwortliche der SG Dynamo Dresden.

15.40 Uhr: Der "Mahngang Täterspuren" hat den Neumarkt bereits passiert. Auf dem Platz, auf dem seit vergangener Woche Dienstag ein Kunstwerk mit drei aufrecht stehenden Bussen zu sehen ist, fanden sich Mitglieder der Satirepartei "Die Partei" ein. Auch einige spontan auf den Plan tretende Demonstranten aus dem rechten Spektrum wurden gesichtet. Die Polizei trennt die Lager, alles bleibt friedlich. Der Mahngang setzt seinen Weg zur Schießgasse fort. Dort wird es einen weiteren Halt vor der Polizeiwache geben.

15.40 Uhr: Auch das gibt's: Ein paar Demonstranten lassen die Gedenkkultur heute zu Wasser. Das zeigen diese von einem Twitter-User verbreiteten Bilder. Zuvor hatte die Polizei bereits über den Kurznachrichtendienst mitgeteilt, dass die Einsatzzentrale über den Fall informiert sei. Die Wasserschutzpolizei eskortiert nun das Boot, auf dem ein Plakat mit der Aufschrift "Dresden Februar 1945 - Harris bringt Tod" steht.

15.35 Uhr: Laut "Durchgezählt" nehmen 700 bis 800 Menschen am "Mahngang Täterspuren" teil. Ermittelt wurde der Wert bei einer Zählung am Schlossplatz, wie die Forschergruppe in ihrer Twitter-Nachricht zu diesem Video mitteilt.

15.30 Uhr: Während sich der "Mahngang Täterspuren" seinem nächsten Zwischenziel am Neumarkt nähert, richten wir schon einmal den Blick auf den Abend: Um 18 Uhr soll sich eine Menschenkette schließen und wie jedes Jahr beide Elbseiten verbinden. Um 17.15 Uhr sammeln sich die Teilnehmer am Neumarkt. Die Verkehrsbetriebe rechnen ab 17.45 Uhr mit Behinderungen und leiten sechs Straßenbahnlinien etwa eine halbe Stunde lang um. Das betrifft die 1, die 2 und die 4.

14.50 Uhr Uhr: Der „Mahngang Täterspuren“ führt vom Wettiner Platz über verschiedene Wegpunkte hin zur Dürerstraße. Jetzt ist der Demonstrationszug an der Theaterstraße angekommen. Dort wird für einen kurzen Redebeitrag angehalten. Anschließend geht es weiter zum Theaterplatz.



14.05 Uhr: Die Teilnehmer des „Mahngangs Täterspuren“ versammeln sich am Wettiner Platz gegenüber der Musikhochschule. Lutz Richter, Linken-Abgeordneter im Landtag, eröffnet die Veranstaltung.



12.55 Uhr: Das Gedenken ist dieses Jahr in der Stadt heftig umstritten. Zwei im Vorfeld des Jahrestages installierte Kunstprojekte, die an das Leid ziviler Opfer in aktuellen Krisen erinnern, hatten für scharfe Kritik vor allem aus dem Umfeld von Rechtsextremen und Rechtspopulisten geführt. Dem Umgang der Kunst mit der Gedenkkultur widmet sich ein neues Kapitel im Multimedia-Essay "Dresden 13. Februar" der Sächsischen Zeitung.



12.15 Uhr: Rückblick: Am Wochenende hatten wieder Neonazis versucht, das Gedenken für ihre Ideologie zu missbrauchen. Rechtsextreme nutzen den Jahrestag immer wieder für ihre Zwecke und rechnen die Opferzahlen hoch, um so „alliierte Kriegsverbrechen“ zu belegen. Mit diesem Thema befasste sich eine Historikerkommission. Der Ergebnis wurde im Jahr 2010 veröffentlicht. ›› Hier kann man den Bericht nachlesen

Kurz nach 10 Uhr: OB Hilbert am Altmarkt

Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) legte am Montagvormittag an einem Gedenkstein auf dem zentralen Altmarkt eine weiße Rosen nieder. Dort waren nach den Luftangriffen alliierter Bomber vom 13. und 14. Februar 1945 die Leichen von knapp 7 000 Todesopfern verbrannt worden. Hilbert betonte, wie wichtig es sei, „daran zu erinnern, was der Krieg an Leid über die Menschen bringt“.



Seit 10 Uhr: Verschiedene Gedenkveranstaltungen: In Dresden haben die Gedenkfeierlichkeiten zur Zerstörung der Stadt im Zweiten Weltkrieg begonnen. Von 10 Uhr bis Mitternacht wird in der Stadt viel los sein.



Begonnen haben die Zeremonien am Vormittag unter anderem auf dem Urnenhain Tolkewitz. Dort wurde an die Euthanasieopfer der nationalsozialistischen Tötungsanstalt Pirna-Sonnenstein erinnert. Auch am Alten Leipziger Bahnhof, von wo aus die meisten Dresdner Juden zwischen 1938 und 1945 deportiert wurden, gab es ein Gedenken.



Wie jedes Jahr trafen sich auch auf dem Heidefriedhof Menschen. Der Friedhof ist traditionell ein Gedenkort für die Toten der Luftangriffe. Neben Dresdner Bürgern und Vertretern der Stadt haben sich auch Mitglieder der NPD sowie der bei einer Demonstration am Samstag mit Einlassungen zum Nationalsozialismus in Erscheinung getretene Holocaustleugner Gerhard Ittner eingefunden.

