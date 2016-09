Erdklumpen zögern Ernte hinaus Ein Großteil der Kartoffeln liegt noch in der Erde. Um sie zu ernten, muss es vorher regnen – aber nicht zu viel.

Im Lagerhaus des Landhofes der Agrar AG Ostrau liegt schon ein kleiner Teil der Kartoffelernte. Gunter Goldammer gehört zu den Mitarbeitern, die die Kartoffeln im Hofladen verkaufen. © André Braun

Die Landwirte hoffen auf Regen, damit die Kartoffelernte so richtig beginnen kann. Zurzeit gibt es nur ein paar Tage Verzug. „Wir haben bisher etwa ein Fünftel der 120 Hektar, auf denen wir Kartoffeln anbauen, geerntet“, sagte der Abteilungsleiter des Landhofes der Agrar AG Ostrau Wolfram Hirsch. Die Menge der bisher geernteten Kartoffeln reiche aus, um die Nachfrage abzudecken. Auch zum Kartoffelfest können die Ostrauer Landwirte den Gästen genügend Kartoffeln in verschiedenen Sorten anbieten. „Zurzeit läuft der Verkauf ab unserem Hofladen. Klein- und Großhändler werden ebenso beliefert“, sagte Wolfram Hirsch.

Er und seine Mitarbeiter wollen in den nächsten Tagen die Kartoffelernte einbringen. Die Witterungsprognosen sind gut. „Der Ertrag und die Qualität stimmen zurzeit. Das betrifft sowohl die Größe als auch die Qualität“, so der Abteilungsleiter. Nun müsse abgewartet werden, wie sich die Witterung gestalte. Wegen der Trockenheit in den vergangenen Tagen war es nicht möglich, die Ernte fortzusetzen. „Zurzeit ist die Erde zu trocken. Es gibt zu viele Erdklumpen. Die könnten beim Auf- und Abladen auf den Transporthänger die Kartoffeln beschädigen. Das wiederum führt dazu, dass die Knollen nicht über den Winter haltbar sind. Einen Qualitätsverlust wollen wir nicht hinnehmen“, sagte Wolfram Hirsch.

Wird die Erde durch den Regen aufgeweicht, könne sofort mit der Ernte begonnen werden. Dafür kommt ein Roder zum Einsatz. Diese Maschine wurde vor zwei Jahren neu angeschafft und holt die Kartoffeln schonend aus dem Boden. Neue Technik ist auch beim Legen der Kartoffeln zum Einsatz gekommen. Seit vergangenem Jahr wird nicht mehr separiert. „Der Boden wurde durch den Einsatz des Siebes zu sehr in grobe und feine Teile geteilt. Das brachte eine höhere Erossiongefahr mit sich. Jetzt bringt die Legemaschine nach dem Fräsen in vier Reihen Kartoffeln aus.

Wolfram Hirsch rechnet mit einer durchschnittlichen Ernte. Ob die für die Landwirte gut oder schlecht ausfällt, lässt sich nicht nur an der eingefahrenen Menge ausmachen. Es geht auch um den Preis, den die Bauern dafür erzielen. Benötigt wird ein Erzeugerpreis von elf bis zwölf Euro pro 100 Kilogramm. „Die Preise fallen gerade. Warum das so ist, können wir uns zurzeit nicht erklären“, sagte Hirsch.

Vor der Wende haben die Ostrauer Landwirte noch auf einer Fläche von 800 Hektar Kartoffeln angebaut. „Der Verbrauch an frischen Speisekartoffeln ist sehr zurückgegangen“, so Hirsch. Die kartoffelessende Bevölkerung werde immer weniger. „Die jungen Leute kaufen lieber Produkte wie Pommes, Kartoffelpuffer oder -ecken, die bereits industriell aus den Knollen hergestellt wurden.“

Deshalb hat sich der Landhof der Agrar AG einen neuen Absatzmarkt gesucht. Die Kartoffeln, die nicht direkt vermarktet werden, kommen in riesige Kisten, die zwei Tonnen fassen. Diese werden frostsicher für ein Kartoffelhaus eingelagert. Dieses beliefert Firmen, die große Mengen an Kartoffeln benötigen“, so Wolfram Hirsch.

Der Landhof baut mehlig, vorwiegend festkochende oder festkochende Sorten an. Auch die rotschalige Laura ist mit dabei. Es habe sich herumgesprochen, dass die Kartoffeln aus Ostrau einen sehr guten Geschmack haben. Das liege am guten Lehmboden und an der Verwendung von wenig Dünger“, sagte Hirsch. Hinzu kommt, dass die Leute, die im Hofladen kaufen, weniger bezahlen und ordentlich gelagerte Kartoffeln bekommen. „Das ist bei Kartoffeln besonders wichtig. In unserer Lagerhalle liegen sie kühl und im Dunklen. Das verhindert zum großen Teil, dass die Kartoffeln keimen“, erklärte Hirsch. Auch Futterkartoffeln werden im Direktverkauf angeboten.

Wer wissen will, wie Kartoffeln richtig zubereitet werden und welche Sorte für welche Gerichte geeignet ist, kann sich am Sonnabend zum Kartoffelfest am Stand des Landhofes bei Fachleuten informieren. Außerdem wird wieder der Kartoffelkönig gekürt. Es geht um die schwerste Kartoffel. Wer eine dicke Knolle geerntet hat, kann sie bis 15 Uhr am Stand abgeben. Etwas später werden dann die drei Sieger bekannt gegeben.

