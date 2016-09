Erdgas wird billiger Der Energieversorger Enso senkt zum 1. Oktober den Preis. Haushalte und gewerbliche Kunden können sparen.

Die Preise für Erdgas fallen. Aufgrund gesunkener Beschaffungskosten ist eine Senkung des Erdgaspreises um 0,36 Cent pro Kilowattstunde brutto möglich. Das teilt die Enso Energie Sachsen Ost AG in Dresden mit. Pressesprecherin Claudia Kuba: „Damit kommen die fallenden Börsenpreise erneut bei allen privaten und gewerblichen Enso-Kunden an.“ Bei einem Verbrauch von beispielsweise 23 000 Kilowattstunden bringe das immerhin eine jährliche Einsparung von etwa 82 Euro. Zu den Gas-Kunden der Enso gehören zahlreiche Haushalte und Firmen in Großenhain, Radeburg und Moritzburg sowie in den umliegenden Gemeinden.

Rund 63 000 Kunden seien schriftlich über die neuen Gaspreise informiert worden. Bereits zu Jahresbeginn hatte das regionale Versorgungsunternehmen gesunkene Beschaffungskonditionen weitergegeben – damals waren es 0,24 Cent pro Kilowattstunde gewesen. Beide Enso-Erdgaspreis-Senkungen zusammen ergeben zum Beispiel bei einem Verbrauch von 23 000 Kilowattstunden pro Jahr mit dem Produkt Enso-Erdgas-Vario eine Preisreduzierung von 9,2 Prozent. (SZ)

