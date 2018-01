Erdgas für Rohne kann kommen Möglich wird das Großprojekt zur Erschließung aber nur, wenn sich viele daran beteiligen. Der Zeitrahmen ist eng.

Die NBB und die SpreeGas-Gesellschaft für Gasversorgung und Energiedienstleistungen mbH bringen Erdgas in den Schleifer Ortsteil Rohne. © André Schulze

Rohne. Einer muss anfangen. Rohne, Mulkwitz und Klein-Trebendorf haben einen riesigen Nachholbedarf. Nach der Entscheidung aus dem Revierkonzept, dass die Orte bleiben, muss dringend die Infrastruktur angepasst werden. Wenn es nach der Gemeinde Schleife geht, die im Rahmen der Verwaltungsgemeinschaft auch fürs Bauen in Trebendorf zuständig ist, wären die Leitungen für Abwasser, Erdgas und das Glasfaserkabel für schnelles Internet am besten in einem Ritt zu verlegen. Daraus aber wird nichts, erklärte Bauamtsleiter Steffen Seidlich am Mittwoch bei einer Einwohnerversammlung in Rohne. Die Gemeinde ist an das aufwendige Prozedere der öffentlichen Ausschreibungen gebunden, Unternehmen könnten da viel zügiger agieren.

Und das wollen sie auch. Der Umfang der Erschließung ist mit der Gemeinde abgestimmt. „Wir wollen schnell beginnen, damit überhaupt jemand anfängt“, erklärte Katrin Paulig von der Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg mbH & Co. KG. Die NBB und die SpreeGas-Gesellschaft für Gasversorgung und Energiedienstleistungen mbH bringen Erdgas nach Rohne. In Schleife nördlich der Bahnlinie liegt es schon lange an, dort befindet sich auch die Pumpstation. Wie die Erschließung von Schleife südlich der Bahn, Klein-Trebendorf, Rohne und Mulkwitz vonstattengehen soll, wurde am Mittwoch in Rohne vorgestellt. „In geballter Frauenpower“ waren je zwei Vertreterinnen der Unternehmen angerückt. NBB zeichnet verantwortlich für das Baugeschehen, also die Errichtung des Netzes, die Hausanschlüsse sowie später für den Entstörungsdienst. Spreegas sorgt für die Lieferung des Erdgases. Für die Region zuständige Ansprechpartner der NBB sitzen in Groß Döbern, die von Spreegas in Lauta.

Der Netzausbau schließt 600 Meter Leitungen in Schleife, 7 300 Meter in Rohne, 2 700 Meter in Klein-Trebendorf und 3 700 Meter in Mulkwitz ein. Alles in allem 14,3 Kilometer Erdgasleitungen, dazu die Bahnquerung in Schleife im Bereich Werksweg und eine Gewässerquerung in Mulkwitz. Aus Erfahrung weiß man bei NBB, dass es zwei Jahre dauert, ehe man mit der Bahn zu einer Einigung kommt, so Katrin Paulig.

Die Kosten bewegen sich im siebenstelligen Bereich und damit in einer Größenordnung, wie sie für die NBB längst nicht mehr selbstverständlich ist. Deshalb nutzt das Unternehmen die vom Gesetzgeber eingeräumte Möglichkeit, die künftigen Nutzer an den Baukosten zu beteiligen. Mit einem Baukostenzuschuss. Wobei der Begriff nach Ansicht des stellvertretenden Bürgermeisters Jörg Funda irreführend ist. Die Einwohner von Rohne, Klein-Trebendorf und Mulkwitz erhalten diesen Zuschuss ja nicht, sondern müssen ihn selbst bezahlen. Bei ihren Berechnungen ging die NBB von 270 bebauten Grundstücken aus. Bei einer Anschlussquote von 70 Prozent, also 189 Anschlüssen, wären pro Grundstück 3 100 Euro Baukostenzuschuss zu zahlen. Macht nur die Hälfte (also 135 Anschlüsse) mit, wären es 4 340 Euro.

Hinzu kommt die Anschlusspauschale für den jeweiligen Hausanschluss. Beträgt die Entfernung von der Straße bis ans Haus weniger als 14 Meter, werden dafür 1 000 Euro fällig, bis zu 34 Meter sind es 1 250 Euro, darüber hinaus 1 500 Euro. Die Rohre werden auf einer Straßenseite verlegt, doch der Gleichbehandlung wegen werde jeweils von der Straßenmitte aus berechnet. Wer auf seinem Grundstück selber schachten möchte, erhält dafür einen Nachlass von sechs Euro pro laufendem Meter. Er hat sich an strenge Vorgaben zu halten, unter anderem was Tiefe und Abstand zu anderen Leitungen angeht.

Solidarprinzip eingefordert

Der Zeitplan ist eng. Bis 23. Februar läuft die Abfragung der Interessen, sollen sich Hauseigentümer in die Listen beim Ortschaftsrat Rohne oder in der Gemeindeverwaltung Schleife eintragen. Aus zeitlichen und datenschutzrechtlichen Gründen sei es dem Unternehmen nicht möglich, jeden Einzelnen anzuschreiben. Am 9. März soll das überarbeitete Konzept stehen. Danach finden Vor-Ort-Begehungen und die Aufnahme der technischen Daten zu den Anschlusspunkten statt. Wo die Leitungen auf den Grundstücken verlaufen, bestimmen die Eigentümer selbst. Es sei denn, dem stünden technische Parameter oder Sicherheitsvorschriften entgegen.

Bis 2. April erhalten die Kunden ein Angebot zur Errichtung ihres Hausanschlusses. Sie müssen sich bis Ende April verbindlich entscheiden. Danach wird die Wirtschaftlichkeit des ganzen Projekts nochmals geprüft. Gebaut werde nur, wenn ausreichend viele mitmachen, weil ein Baukostenzuschuss von 10 000 Euro niemandem zuzumuten sei, hieß es. 2018 soll das Projekt geplant und 2019/20 umgesetzt werden. Eine Rechnung erhalten die Beteiligten frühestens Ende 2019.

Mehr als 70 Einwohner ließen sich aus erster Hand informieren. Nicht allen gefiel, was sie hörten. Zu Anschlusspauschale und Baukostenzuschuss kommen weitere Kosten auf sie zu. Etwa für die Umrüstung der vorhandenen Heizung. Demnächst wird ein Vertreter der Sächsischen Aufbaubank im Ortschafts- oder Gemeinderat über Fördermöglichkeiten informieren.

Mancher im Saal hätte sich eine Information zu Erdgaspreisen gewünscht. Es kostet jetzt 5,5 Cent je Kilowattstunde, so Dajana Fischer von Spreegas. Über die Preise in drei Jahren könne sie nur spekulieren, weil Erdgas an der Börse eingekauft wird.

Während die Umsetzung des vom Gemeinderat beschlossenen Abwasserbeseitigungskonzepts aufgrund gesetzlicher Vorgaben verbindlich ist, ist die Nutzung von Erdgas eine freiwillige Sache. Jeder müsse für sich durchrechnen, inwieweit der Anschluss ans Erdgasnetz und die künftigen Kosten im Vergleich zum jetzigen Energieträger für ihn selbst Sinn machen, so Jörg Funda. Ortsvorsteher Matthias Jainsch forderte das Solidaritätsprinzip ein, dass jeder auch an die anderen denken möge. „Wenn wir es nicht zusammen machen, wird es nicht“, appellierte er. Bedeutet für den Ortsteil Mulkwitz, wenn sich in Rohne nicht genügend Interessenten finden, bleibt Mulkwitz ohne Erdgas.

Weitere Informationsmöglichkeiten zum Thema Erdgas: Einwohnerversammlung am 30. Januar um 18.30 Uhr im Saal des SKC in Schleife; Info-Mobil der Spreegas am 8. Februar von 14 bis 18 Uhr auf der Festwiese in Schleife

