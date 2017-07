Erdbeersaison ist zu Ende Selbstpflücker konnten sich im Vorgebirge schnell die Körbchen füllen. Und bald gib’s in Dipps wieder etwas vom Feld.

Das Erdbeerfeld in Oberhäslich nahe der Bundesstraße B 170 ist abgeerntet. Die Saison ist nun auch im Vorgebirge vorbei – und mancher mag es angesichts des Jo-Jo-Wetters noch gar nicht glauben, dass es schon so weit ist. „Erst fragen die einen im April, wo die Erdbeeren bleiben, und dann wundern sich die anderen, dass es damit Mitte Juli vorbei ist“, sagt Claudia Funck und lacht. Sie ist die Ehefrau von Erdbeerbauer Harald Funck, dessen Unternehmen mehrere Felder in Sachsen bewirtschaftet.

Obwohl das Frühjahr teilweise recht kühl war, konnte Anfang Juni auf dem Feld in Oberhäslich die Ernte beginnen – auch weil die ersten Früchte unter dem Schutz eines Vliesstoffes heranreiften. Die Ernte fiel auf den Funckschen Feldern insgesamt recht unterschiedlich aus. Doch in Oberhäslich sei der Ertrag gut gewesen, sagt Frau Funck. Das hatte auch etwas mit dem Frost zu tun, der noch einmal kam. Das verkrafteten die Erdbeerpflanzen in Oberhäslich besser, da sie zum einen durch die Höhenlage ohnehin in ihrer Entwicklung später dran sind als im Elbland. Zum anderen wüssten offenbar die Erdbeeren in Oberhäslich, dass es noch mal Frost geben könnte, erzählt Frau Funck schmunzelnd, und seien nicht so vorwitzig wie in den Tallagen, sodass die Selbstpflücker letztlich ihre Körbchen gut füllen konnten.

Großes Lob an die Osterzgebirgler

Die ließen sich nicht dreimal bitten. Pkws rollten zuhauf Richtung Erdbeerfeld. „Die Gebirgsleute sind super“, schwärmt Frau Funck. „Die pflücken richtig gut und wissen auch noch, was sie mit den Erdbeeren machen sollen, und sorgen für den Winter vor. Das ist ein Traum“!

Deshalb gibt’s in Dipps bald wieder etwas vom Feld zu holen. Auch in diesem Jahr wurden in Oberhäslich Sonnenblumen und Gladiolen in die Erde gebracht. Wenn das Wetter mitspielt, geht Frau Funck davon aus, dass sich die Osterzgebirgler schon nächste Woche einen Sommerstrauß pflücken können. Wie immer gibt es eine Kasse des Vertrauens. Eine Gladiole kostet 70 Cent, eine Sonnenblume 60 Cent. Die Lage des Feldes direkt an der B 170 sei sehr günstig. Denn es halten auch Pendler und Ausflügler an, um sich einen Sommergruß mit nach Hause zu nehmen. Um ihnen Qualität zu bieten, werde jedes Jahr neues Saatgut verwendet.

In Pesterwitz sind die Kirschen reif

Auch die Obstbauern in der Freitaler Region sind mit der Erdbeerernte zufrieden. „Die Selbstpflücke ist in diesem Jahr wieder sehr gut angenommen worden, und die Ernteausfälle hielten sich in Grenzen“, sagt Antje Berger von der Agrar GmbH Grumbach, die das Selbstpflücke-Erdbeerfeld in Kleinopitz betreibt. Auch Lars Folde vom Gut Pesterwitz freut sich über die Beerenausbeute. Hier hat inzwischen die Kirschenernte begonnen. Täglich von 8 Uhr bis 16 Uhr können Sauerkirschen gepflückt werden, das Kilo kostet 2,90 Euro. Es sollten genügend Behälter mitgebracht werden. Die Plantage ist an der Straße Zur Jakobuskirche zwischen Zauckerode und Pesterwitz. (mit SZ/mn/win)

