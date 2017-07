Erdbeersaison geht zu Ende Die Hitze der letzten Zeit machte den Pflanzen zu schaffen. Kurz vor dem Ende der Saison sind die Obstbauern aber zufrieden.

Erdbeerpflücker müssen sich beeilen. Spätestens in einer Woche ist die Ernte vorbei, wie die hiesigen Obstbauern mitteilen. „Wir rechnen damit, dass die Saison in rund zwei Wochen vorbei sein wird“, sagt Antje Berger von der Agrar GmbH Grumbach, die das Selbstpflücke-Erdbeerfeld in Kleinopitz betreibt. Durch die hohen Temperaturen in den letzten Wochen waren die Früchte ungewöhnlich schnell gereift, deshalb setzten die Obstbauern der Region auf die Selbstpflücker, um ihre Felder abzuernten. „Die Selbstpflücke ist in diesem Jahr wieder sehr gut angenommen worden, und die Ernteausfälle hielten sich in Grenzen. Auch wenn es kein Rekordjahr war, sind wir mit der Saison zufrieden“ sagt Antje Berger.

Auch Lars Folde vom Gut Pesterwitz freut sich über die Beerenausbeute. „Nach der Kälte im April hatten wir schon Angst, dass die Ernte diesmal schlecht ausfällt. Aber dann hat das Wetter wieder mitgespielt und wir konnten gut starten. Anfang Juli wird dann aber auch bei uns Schluss sein“, sagt er. Während der hitzebedingten Fruchtschwemme hatte Familie Folde rund fünf Tonnen der süßen Früchte einfrieren lassen. „Durch die Einlagerung im Kühlhaus konnten wir einen großen Teil der Beeren, die sonst auf dem Feld geblieben wären, retten“, sagt Lars Folde. Die tiefgefrorenen Früchte wurden inzwischen wider aufgetaut und zu Erdbeernektar verarbeitet.

Außerdem hat auf Gut Pesterwitz vor Kurzem die Kirschenernte begonnen. „Im Moment ernten wir schon die Süßkirschen. Die Sauerkirschensaison wird dann in rund drei Wochen beginnen, dann kann bei uns auch wieder selbst gepflückt werden“, sagt Lars Folde.

