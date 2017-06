Erdbeersaison geht früh zu Ende Die roten Früchtchen treten bereits ihren Rückzug an. Erst Frostschäden, jetzt Sonnenbrand.

Cornelia und Astrid Müller aus Radebeul genießen nach der Erdbeerernte auf dem Selbstpflückerfeld der Obstbau Görnitz GmbH in Neusörnewitz erst einmal einen Kaffee und probieren dabei natürlich auch die geernteten Erdbeeren. © Norbert Millauer

Auch eine Erdbeere kann sich einen Sonnenbrand holen. Nur, dass sie nicht rot, sondern braun wird. „Wenn das Blattwerk nicht dicht genug ist, bekommen sie diese dunklen Stellen“ sagt Udo Jankowski und deutet auf eine betroffene Beere. Die Sonne knallt auch am Sonnabend auf das riesige Feld von Obstbau Görnitz in Neusörnewitz. Nur wenige Leute sind am Nachmittag zum Pflücken gekommen. Dabei könnte es mit der Selbsternte hier für dieses Jahr schon fast vorbei sein, sagt der Einweiser: „Es ist möglich, dass nach dem Wochenende Schluss ist.“ Die vorderen Reihen sind abgeerntet. Die Selbstpflücker müssen bis zum anderen Ende des Feldes laufen, wo noch ein paar Reste übrig sind. Der frühe Vogel fängt die Erdbeere. An den Wochenenden waren immer früh bis zu 200 Leute auf dem Feld, sagt Jankowski. „Wir hatten eine gute Ernte“, so die Aushilfe im Verkaufsständchen. Die Beeren waren kaum faulig, weil es wenig geregnet hat. Eine Kundin stellt ihre Ausbeute auf die Waage. Drei Kilogramm hat sie in einer Viertelstunde gesammelt. Momentan ist der Preis wieder von 3,50 Euro pro Kilogramm auf 3,80 Euro gestiegen. Tendenz weiter steigend, denn von zehn Sorten zu Beginn der Saison, sind momentan nur noch Florenz und Yamaska zu haben. Die Malwina reift erst ran, aber sie wird wahrscheinlich in den Supermarktregalen landen.

„In diesem Jahr gibt es kaum deutsche Erdbeeren“, sagt Udo Jankowski. Die Lager im Einzelhandel seien leer. Noch Anfang Mai hatte Obstbau Görnitz mit Frostschäden zu kämpfen, die zu Ernteausfall geführt habe. Die Fotowand neben dem Feld zeigt die Rettungsmaßnahmen für die diesjährige Ernte: Lagerfeuer zwischen den Erdbeersträuchern und Planen beschwert mit Steinen.

Nun die langanhaltende Hitze. Die gleichbleibende Wärme, auch nachts, sorgt dafür, dass der Reifeprozess viel schneller ging als sonst. Normalerweise ist bis etwa Ende Juli Erdbeersaison. „Dafür hatten wir mit dem Gewitter am vergangenen Donnerstag Glück“, sagt Udo Jankowski. Da sind keine Schäden aufgetreten. Ab nächster Woche kümmert er sich um die Johannis- und Aroniabeeren. Die Johannisbeeren sind bei Obstbau Görnitz voraussichtlich schon ab dieser Woche zu haben.

Am Sonntagvormittag ist es auf dem Feld des Spargelhof Ponickau in Reichenberg noch einmal richtig voll. Auf dem Parkplatz ist kaum ein Platz frei, die Körbe einiger Pflücker wiegen acht Kilo und die nette Frau hinter der Waage gibt abwechselnd Körbe raus und nimmt Geld entgegen. Kein Wunder, denn das Erdbeerfeld schließt noch an diesem Sonntag um zwölf Uhr. Erst im nächsten Jahr gibt es hier wieder Erdbeeren zum Selberpflücken.

„Erst die Frostschäden im Mai und jetzt die große Trockenheit“, sagt auch Elisabeth Schöne, die Tochter im Familienbetrieb des Spargelhof Ponickau. Die Ernte war deshalb eher mittelprächtig. Die Nachfrage ist aber auch am Sonntag groß. Für ein Körbchen mit einem Kilo Erdbeeren mussten die Pflücker immerhin 3,99 Euro zahlen. „Wir müssen die Saison für beendet erklären, denn mittlerweile ist es nur noch ein Suchen“, sagt Elisabeth Schöne.

Auch das Gewitter am Donnerstag hat den Erdbeeren zugesetzt. Auf dem Feld in Reichenberg ist nichts passiert, aber in Ponickau gab es Hagelschäden. Insgesamt drei Sorten hat der Spargelhof in Reichenberg angebaut. Drei Sorten, drei Fruchtreifen, damit die Leute länger pflücken können. „Die Asia ist die erste Sorte, dann kommt die Clery und zuletzt die Darselect“, sagt Schöne, „aber auch die letzte Sorte ist nun schon abgepflückt.“ Eine gute Nachricht gibt es aber doch noch. In der Erlebnisplantage Moritzburg reifen die Heidelbeeren heran, und die gibt es ab Anfang Juli zum Selberpflücken.

