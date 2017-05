Erdbeersaison beginnt Beim Obstbau Görnitz fällt der Sachsen-Startschuss. Mit Blütenkönigin Laura I.

Zwar nicht vom Feld, dafür aus dem Gewächshaus kommen die Erdbeeren bei Obstbau Görnitz. © Norbert Millauer

Es gibt doch schon Erdbeeren, auch aus heimischer Produktion, wird mancher bei der Information vom Beginn der Erdbeersaison denken. Auch der Coswiger Obstbau Görnitz verkauft seit Anfang dieses Monats die roten Früchte – aus seinen Gewächshäusern in Nieschütz.

Betriebsleiter Michael Görnitz spricht von einer guten Nachfrage im Hofladen des Unternehmens und in Märkten der Region. Noch etwa drei Wochen wird er diese Erdbeeren anbieten. Dazu dann ab nächste Woche nach und nach mehr Erdbeeren aus dem Freiland, die sein Betrieb auf 12,5 Hektar anbaut.

Dort, auf der Cliebener Straße in Sörnewitz, will der Landesverband Sächsisches Obst am Dienstag die Erdbeersaison im Freistaat feierlich eröffnen. Unter anderem gemeinsam mit der sächsischen Blütenkönigin Laura I. und Coswigs OB Frank Neupold. Von dem Feld werden an diesem Tag nicht nur die ersten Freilandexemplare angeboten, dann startet voraussichtlich auch die Selbstpflücke, sagt Michael Görnitz. Allerdings sind in dieser Saison weniger Erdbeeren zu erwarten, durch die Fröste der vergangenen Wochen. (SZ/IL)

zur Startseite