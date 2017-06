Erdbeer-Saison eröffnet Selbstpflücker dürfen sich freuen: In Großnaundorf und Kaschwitz ist die Ernte gestartet. Die Preise sind stabil geblieben.

Die Erdbeersaison hat begonnen. © dpa

Die Erdbeeren sind reif! Auch auf den Feldern von Christian Bock kann wieder geerntet werden. In Kaschwitz und Großnaundorf erwartet der studierte Landwirt die Kundschaft seit Pfingsten. Werktags kann man 7 bis 18 Uhr, sonn- sowie feiertags 7 bis 12 Uhr in Großnaundorf vorbeischauen. In Kaschwitz am Lehngut sind Pflücker wochentags 6 bis 18 Uhr beziehungsweise am Wochenende von 6 bis 12 Uhr willkommen. Wem Selberpflücken zu anstrengend ist, dem steht auch Korbware zur Verfügung. Laut Christian Bock bestehen sehr gute Pflückbedingungen mit reichlich reifen Beeren. Zurzeit wachsen die frühen Sorten Honey, Rumba und Darialle. 2016 kostete das Kilo Erdbeeren frisch vom Feld 2,70 Euro. Die Preise sind stabil geblieben, heißt es. (if)

zur Startseite