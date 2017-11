Erdarbeiten auf der neuen Trasse Der Ausbau der B 175 in Döbeln Ost startet verhalten. In diesem Jahr laufen vor allem vorbereitende Arbeiten.

Zwei einsame Baumaschinen arbeiten auf der neuen Trasse der B 175 in Döbeln Ost. In diesem Jahr sind nur vorbereitende Arbeiten geplant. © Dietmar Thomas

Die Autofahrer, die derzeit auf der B 175 in Döbeln Ost im Bereich der Gakendelle unterwegs sind, bekommen schon eine Ahnung über den Umfang des Ausbaus der Bundesstraße. Deutlich ist jetzt zu sehen, wo sie einmal im weiten Bogen übers angrenzende Feld verlaufen wird.

Der Oberboden ist fast auf der gesamten neuen Trasse beiseite geräumt. Das gehört zu den vorbereiteten Arbeiten, die in diesem Jahr noch abgewickelt werden sollen. Am Donnerstag waren gerade zwei Baumaschinen auf der ganzen Trasse zu sehen. Der eigentliche Straßenbau soll erst im kommenden Jahr beginnen.

Unter anderem sind auch noch Leitungen durch die Telekom und die Stadtwerke zu verlegen. So liegt den Bauarbeitern eine 20 000-Volt-Leitung und eine Gasleitung im Weg.Derzeit laufen unter anderem die Erdarbeiten am Regenrückhaltebecken. In der vergangenen Woche hatte es kurzzeitig eine Ampelregelung in der Gakendelle gegeben, aber ansonsten gibt es noch keine Einschränkungen für den Verkehr auf der Bundesstraße.

Wie es mit dem Bau weitergeht und welche Sperrungen und Umleitungen das mit sich bringt, dazu kann das Landesamt für Straßenbau und Verkehr noch keine Angaben machen. „Bauablauf und die Umleitungen befinden sich gegenwärtig noch in Abstimmung, da der Baubetrieb einige technologisch bedingte Änderungen am Bauablauf prüft“, teilte Behördensprecherin Isabel Siebert auf Anfrage mit.

Nach mehr als 20 Jahren der Planungen und Genehmigungsverfahren hatte der Freistaat im September den Startschuss für das rund 16 Millionen Euro teure Vorhaben gegeben. Auf etwa der Hälfte der Strecke werden die Arbeiten abseits der bestehenden Straße erfolgen. Zwischen Kreisverkehr Döbeln Ost und Chausseehaus wird der Ausbau aber auf der alten Trasse erfolgen.

Größere Erdbewegungen sind zur Schaffung eines Einschnitts auf der Höhe zwischen den beiden Gewerbegebieten Ost Ia und Ib nötig. Auf Höhe ATU wird eine Brücke über die Bundesstraße geschlagen, auf der sich künftig nicht nur der Verkehr zu den Gewerbegebieten, sondern auch in Richtung Mochau bewegen wird.

Die Ausbaustrecke vom Kreisverkehr bis zur Autobahn ist rund 2300 Meter lang. Gebaut werden zwei Brücken, zwei Regenrückhaltebecken und 33 000 Quadratmeter Straße.

