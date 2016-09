Erbstück bei Kellereinbruch gestohlen In Görlitz wurde in der Nacht zum Dienstag ein historischer Paradesäbel von 1907 entwendet.

Görlitz. In der Nacht zum Dienstag brachen Unbekannte in zwei Kellerboxen eines Mehrfamilienhauses in der Reichertstraße in Görlitz ein. Sie gelangten problemlos in das Gebäude, da die Haustür wegen Bauarbeiten am Altbau offen war. Was die Einbrecher in dem Keller fanden, überraschte sie wahrscheinlich selbst. Sie entwendeten einen Laptop, ein Deko-Schwert und einen für den Eigentümer sehr wertvollen Paradesäbel aus dem Jahr 1907.

Aus dem Polizeibericht vom Donnerstag zurück 1 von 4 weiter Wegen mangelnder Bremsanlagen die Weiterfahrt untersagt. Vierkirchen. Am Mittwoch auf dem Parkplatz am Wacheberg bei Vierkirchen fiel Mitarbeitern des Bundesamtes für Güterkraftverkehr ein polnischer Sattelzug in Richtung Görlitz ins Auge. Aufgrund der offensichtlichen technischen Mängel riefen sie die Fachkräfte der Autobahnpolizei hinzu. Diese stellten fest, dass die Bremsanlage einer Achse völlig funktionslos und die Bremsscheiben einer weiteren Achse beidseitig total verschlissen waren. Ein DEKRA-Gutachter stufte den Anhänger als verkehrsunsicher ein und die Weiterfahrt wurde untersagt. Dem Fahrer und dem Halter des Fahrzeuges drohen Anzeigen. (szo) Ein Seilschloss reicht nicht: Fahrraddiebstähle in Görlitz Görlitz. Ein Damenrad der Marke Diamant wurde am Mittwoch von Unbekannten auf dem Bahnhofsvorplatz entwendet. Das Rad war mit einem Seilschloss gesichert. Das durchtrennte Schloss ließen die Diebe am Tatort zurück. Der Wert des Rades wurde mit etwa 400 Euro angegeben. Aus dem Flur eines Mehrfamilienhauses auf dem Obermarkt in Görlitz entwendeten Unbekannte am Montag ein Fahrrad der Marke „Steppenwolf Transterra Men Edition T-20“. Das Rad mit der Rahmennummer 8TRA090795A0629A war ebenfalls mit einem Seilschloss gesichert. Über den Wert des Rades liegen der Polizei noch keine Erkenntnisse vor. (szo) Autodiebstähle in der Mittwochnacht Görlitz. In der Nacht zum Donnerstag wurden auf der Görlitzer Blumenstraße ein T4 und ein Renault Clio gestohlen. Bei einem weiteren Pkw T4 scheiterte der Diebstahlversuch. Der erfolgreich entwendete und 21 Jahre alte VW T4 war grau und hat das amtliche Kennzeichen GR-YC 222. Der Wert des Autos wurde mit 3 000 Euro angegeben. Ebenfalls gestohlen wurde ein grauer Renault Clio mit dem Kennzeichen GR-SK 1979. Der Wert des 18 Jahre alten Wagens ist nicht bekannt. (szo) Fahrrad vorm Supermarkt entwendet Weißwasser. Während sein Besitzer am Mittwoch im Supermarkt einkaufte, stahlen ihm Unbekannte sein Fahrrad, welches er vor dem Markt mit einem Seilschloss sicherte. Der Wert des 28er Herrenrades der Marke „Focus Arriba“ mit der Rahmennummer HS078800 wurde mit 540 Euro angegeben. (szo)

Bei dem letzten Beutestück handelt es sich um ein Familienerbstück. Der Säbel ist am Knauf mit einem Löwenkopf mit Rubinen als Augen verziert und auf der Scheide sind das Familienwappen und ein Schriftzug eingraviert. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum Verbleib der Waffe oder zu den Tätern machen können. Hinweise nimmt das Polizeirevier Görlitz unter der 03581 650-0 entgegen. (szo)

