Erbsensuppe gegen den Winterfrust Die Stammbader müssen eine Saison lang pausieren – ihr Bergfest feiern sie trotzdem.

Schwimmmeister a. D. Christian Thiel (Mitte) gibt beim Bergfest selbstgekochte Erbsensuppe an die Stammbader-Gemeinde aus. © Manfred Müller

Großenhain. Das traditionelle Winter-Bergfest der Stammbader ist eigentlich gar keins. Denn das Großenhainer Naturerlebnisbad bleibt das ganze Jahr 2018 über geschlossen. Es wird in großem Stile umgebaut, was sich bis in den Oktober hinziehen wird. Einen kleinen Lichtblick gibt es aber doch, denn das Schwimmbecken soll bereits im Sommer fertiggestellt werden. Es muss dann im Vollbetrieb getestet werden, und das werden Schulklassen und eben die Stammbader sein.

Am Samstagnachmittag trafen sich 30 von ihnen – fast alle im Rentenalter – im Naturerlebnisbad, um sich bei Glühwein und Erbsensuppe über die Saison-Auszeit hinwegzutrösten. Ein unangenehmer Winterwind pfiff durch die Seeanlage, aber davon ließen sich die Schwimm-Enthusiasten nicht beeindrucken. Die meisten von ihnen sind die Saison über fast jeden Tag hier und steigen auch bei kühlem Wetter in die Fluten. Deshalb schlossen sie sich der Baustellen-Führung an, die Schwimmmeister Christian Thiel für sie veranstaltete. Eigentlich wissen die meisten schon, was an Umbauten geplant ist, aber die Stammbader sind über die Jahre zu einer verschworenen Truppe gewachsen, der die Seeanlage schwer am Herzen liegt. Zum Frühjahrsputz zum Beispiel erscheinen sie nahezu komplett im Naturerlebnisbad und legen mit Hand an. Wer wirklich keine Zeit hat, der meldet sich gewöhnlich telefonisch ab.

Nun aber müssen sie sich erst einmal an den Gedanken gewöhnen, dass es mit dem Schwimmen für eine ganze Saison vorbei ist. „Natürlich freuen wir uns über den Umbau“, sagt Ute Rimkus (79). „Schließlich wird das Bad dadurch wieder etwas schöner.“ Alternativen sieht die Großenhainerin, die mit ihrem Mann Lothar im Sommer fast täglich hierherkommt, nicht. „Ich bin Rückenschwimmerin und brauche deshalb viel Platz“, sagt sie. „Den hat man in einem Hallenbad leider nicht.“ Die meisten Stammbader können sich nicht vorstellen, 2018 irgendwo anders ins Wasser zu steigen. Das Glaubitzer Waldbad? Ganz schön weit. Das Naturbad in Goltzscha? Zu schlammig. „Da können wir ja gleich in den Gondelteich springen“, frotzelt Uwe Hanneck.

Der 75-Jährige kommt schon seit seiner Kindheit ins Stadtbad. 1949 hat er hier schwimmen gelernt und seitdem alle Veränderungen miterlebt. „Früher trennte nur eine Holzstange das Bad vom Gondelteich“, erinnert er sich. Dann wurde ein Damm gebaut, das Schwimmbecken befestigt. 1992 wurde eine Liegewiese angelegt – die Wasserfläche von 10 000 auf 6 600 Quadratmeter reduziert. 2001 kam dann der Umbau zu einem der ersten groß angelegten Naturbäder in Sachsen.

Um die ganze Biologie im Umlauf und im Gleichgewicht zu halten, schrumpfte die Schwimmfläche auf 3000 Quadratmeter, weitere 2 000 Quadratmeter wurden zum Regenerationsteich mit Grünpflanzen umgebaut. Aber das funktionierte nicht wirklich gut und führte dazu, dass die Stadt seit vielen Jahren einen Rechtsstreit ausfechtet, der immer noch läuft. Nun soll das Schwimmbecken erneut verkleinert werden, damit die Biologie funktioniert und der Kommune die Kosten nicht davonlaufen.

Die Stammbader-Gemeinschaft interessiert das alles nur Rande. Sie lieben ihr Stadtbad so, wie es eben ist. „Wir kommen auch mit einem kleineren Becken klar“, sagt Uwe Hanneck. „Nur ein Chlorbad wollen wir nicht wiederhaben.“ Zu seinem 75. Geburtstag habe er eine Jahreskarte für die Saison 2019 geschenkt bekommen, erzählt das Großenhainer Urgestein. Die üblichen 1000 Meter will Hanneck aber nicht mehr schwimmen. In seinem Alter täten es 500 Meter auch.

zur Startseite