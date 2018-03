Erbgericht soll im August fertig sein

So soll das Gebäude einmal aussehen. © PR

Seit 1991 steht die ehemalige Kneipe „Erbgericht“ in Niederpoyritz leer. Derzeit entstehen in dem Denkmal auf der Pillnitzer Landstraße zehn Eigentumswohnungen. Die Arbeiten sollen bis August abgeschlossen sein. Dieses Einzugsdatum gibt die Ostsächsische Sparkasse online an.

Die Kaufpreise der Drei- bis Sechs-Raum-Wohnungen liegen demnach zwischen 357 000 und 589 000 Euro. Drei der zehn Apartments sind noch zu haben. Dabei handelt es sich um eine Wohnung mit drei Zimmern und 105 Quadratmetern, ein Apartment mit vier Zimmern und 145 Quadratmetern sowie um die einzige Sechs-Raum-Wohnung. Sie hat rund 206 Quadratmeter.

Das Haus diente dem Niederpoyritzer Rittergut ursprünglich als Gericht und Restauration, war später Pension und Ausflugslokal. Von 1952 bis 1972 beherbergte es das Filmtheater Niederpoyritz. Zuletzt war es das Studentenwohnheim der Ingenieurschule für Holztechnik. (SZ/sh)

