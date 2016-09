Erben mit Präzision Die optische Industrie gehört zu den heimlichen Champions der deutschen Wirtschaft. Ihr Ursprungsort Jena erinnert jetzt an den 200. Geburtstag von Gründervater Carl Zeiss.

Zeiss steht für Präzision, Zeiss ist Weltspitze. Jena, die ostdeutsche Hochburg der Mikroskop- und Laserfertigung, feiert den Urvater der Milliarden-Branche. Carl Zeiss wurde am 11. September 1816 in Weimar geboren. Am 17. November 1846 eröffnete er in Jena eine Werkstatt für optische Gerätschaften. © dpa

Autos, Maschinen, Chemiegüter – sie gelten als Aushängeschilder der deutschen Wirtschaft. Die optische Industrie, die etwa 70 Prozent ihres Jahresumsatzes von 31,5 Milliarden Euro auf dem Weltmarkt erzielt, fehlt oft bei der Aufzählung der Industriechampions. Zu Unrecht, finden Vertreter der Branche, die ihr Geld mit Lasern für Industrie- und Medizintechnik, Messsystemen, Glasfasern für schnelles Internet, Mikroskopen, Sensoren oder LED-Leuchten verdient. Ihren Ursprung hat die optische Industrie in Jena, wo am Sonntag an den 200. Geburtstag des Mechanikers und Unternehmers Carl Zeiss (1816 – 1888) erinnert wird.

Zeiss eröffnete Mitte des 19. Jahrhunderts in der Thüringer Universitätsstadt eine feinmechanisch-optische Werkstatt und baute die ersten Mikroskope. Er gehörte zusammen mit dem Physiker Ernst Abbe (1840 – 1905) und dem Chemiker und Glastechniker Otto Schott (1851 – 1935) zu Deutschlands Industriepionieren.

Sie schufen mit Optik- und Glaswerken in Jena eine Basis der heutigen Milliardenbranche, die nach Angaben des Industrieverbandes Spectaris bundesweit rund 130 000 Menschen beschäftigt. „Insbesondere bei optischen Systemlösungen in der Medizintechnik, Messtechnik und Produktionstechnik verfügen deutsche Unternehmen über mehr als 15 Prozent Weltmarktanteil“, sagt Spectaris-Fachverbandsleiter Wenko Süptitz.

„Das war eine geniale Konstellation in Jena mit dem Anspruch wissenschaftlich basierter Innovationen, dem wir verpflichtet sind“, sagt der Vorstandschef der Carl Zeiss AG, Michael Kaschke. Der Optik- und Elektronikkonzern mit 4,5 Milliarden Euro Jahresumsatz und 25 000 Beschäftigten hat heute seinen Hauptsitz nicht mehr am Gründungsort Jena, sondern im baden-württembergischen Oberkochen. „Jena ist aber der zweitgrößte Zeiss-Standort mit Verantwortung für weltweite Geschäfte“, betont Kaschke. Das gelte für die Mikroskopie, die optische Medizintechnik mit der börsennotierten Carl Zeiss Meditec AG sowie das Planetariumsgeschäft von Zeiss. Mehr als 2 000 Beschäftigte hätten die Thüringer Töchter.

Den Scherbenhaufen, der nach der Wiedervereinigung mit dem Zusammenbruch des DDR-Kombinats Carl Zeiss befürchtet worden war, gab es in Jena dank gewaltiger Umstrukturierungen nicht. Die Thüringer Stadt gilt als einer der industriellen Leuchttürme Ostdeutschlands. Neben den Tochterfirmen von Zeiss und des Spezialglasherstellers Schott AG (Mainz) hat dort auch die börsennotierte Jenoptik AG ihren Sitz – auch einer der Zeiss-Erben.

„Jena ist eine Erfolgsgeschichte“, findet Kaschke, der im thüringischen Greiz geboren wurde. Dazu beigetragen hätten beträchtliche öffentliche Investitionen in die Infrastruktur. So ist der Wissenschaftscampus Beutenberg heute Sitz von neun Forschungseinrichtungen unter anderem der Max-Planck- oder der Fraunhofer-Gesellschaft sowie von zwei Gründerzentren.

Insgesamt gehörten zur Optik-Branche in Thüringen, die von Zeiss-Tugenden wie Präzision geprägt seien, Dutzende Firmen und Forschungsbereiche mit rund 15 000 Beschäftigten. „Darunter sind einige Marktführer in ihren Segmenten“, sagt der Geschäftsführer der Branchenvereinigung Optonet, Klaus Schindler.

Kaschke spricht von exzellenten Bedingungen in Jena, die aber auch den Anspruch auf Exzellenz in Industrie und Wissenschaft begründeten. „Ausruhen geht nicht.“ Zu Lebzeiten von Zeiss habe es in der Welt zwei bis drei respektable optische Firmen gegeben. „Das ist heute ganz anders.“ Starke Wettbewerber seien Unternehmen aus den USA und Japan. Auch bei den Optik-Clustern – Netzwerken von Industrie und Wissenschaft – gebe es nicht nur Jena, sondern auch Tuttlingen (Baden-Württemberg), Erlangen (Bayern) oder Hannover.

Doch etwas wird nur Jena haben: ein „Deutsches Optisches Museum“. Den Anstoß dafür und zur Gründung einer Stiftung hat die Carl Zeiss AG vor dem 200. Geburtstag ihres Gründers gegeben. Kaschke: „Der Herkunft soll man sich bewusst sein.“ (dpa)

