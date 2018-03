Erbbaupacht statt Kaufvertrag? Die Linken wollten prüfen lassen, ob Erbbaurecht statt Verkauf für die Stadt Heidenau günstiger wäre. Doch das hätte viele Nebenwirkungen.

Alternative zum Grundstückskauf – der Traum vom eigenen Haus kann dank des Erbbaurechts oft doch noch wahr werden. Ist Erbbaurecht statt Verkauf für Heidenau günstiger? © dpa

Heidenau. Verkaufen oder per Erbbaurecht verpachten? Wo liegen die Vorteile? Das waren die Fragen, die jetzt im Stadtrat diskutiert wurden. Ausgangspunkt war ein Antrag der Fraktionen der Linken/Grünen. Die wollten künftig bei jedem Verkauf prüfen lassen, ob eine Vergabe im Erbbaurecht besser wäre. Damit wollen sie der Stadt ihr Tafelsilber erhalten, um auch künftig noch handlungsfähig zu sein und um Spekulationen vorzubeugen. Letzteres werde schon mit Mehrerlösklauseln verhindert, entgegnete Norbert Bläsner (FDP). Auch die CDU hat mit dem Linken-Vorschlag ihre Probleme. Es werde sich kein Gewerbe in Erbbau ansiedeln und Häuslebauer würden nicht bauen können, weil es für sie zu teuer werde, so Reno König und Volker Bräunsdorf. Das sei totaler Quatsch, sagt wiederum Linken-Fraktionschef Steffen Wolf, er konnte die Gegner aber nicht überzeugen.

Die Verwaltung hatte im Unterschied zur Mehrheit im Stadtrat kein Problem, dem Antrag zu folgen. Im Prinzip prüft sie nämlich schon jetzt bei Verkäufen die Erbbaupacht-Variante, dort, wo es eine Überlegung wert ist. Und wenn der Stadtrat es für sinnvoll hält, hat der nach wie vor das letzte Wort. Die ehemalige Ludwig-Richter-Grundschule und das Kinder- und Jugendhaus auf der Siegfried-Rädel-Straße sind bereits Beispiele für Erbbaupacht.

zur Startseite