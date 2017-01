Aus dem Gerichtssaal Er wollte doch nur spielen Weil ein Meißner in einer Skatrunde nicht mitspielen darf, ist es mit der Geselligkeit vorbei. Er rächt sich am Mitspieler.

Etwa jeder vierte Deutsche spielt Skat, doch bisweilen endet eine gesellige Runde im Streit. So war das auch in diesem Fall, der vor Gericht endete. Allerdings nicht vorm Skatgericht. © Martin Schutt/dpa

Das gibt es wirklich: das Skatgericht. Wer sich in einer Skatrunde partout nicht einig wird, kann sich an das internationale Skatgericht in Altenburg wenden. Seit fast 90 Jahren sind die Altenburger Skatexperten die Instanz für Regelfragen. Die neun Schiedsrichter sind das höchste Gremium in der Skatwelt. Das Skatspielen ist auch für einen 36-jährigen Meißner eine schöne Abwechslung in seinem tristen Alltag. Der Mann ist seit mehr als zehn Jahren an Depressionen erkrankt, ist schon lange erwerbsunfähig. Da kommen die regelmäßigen Skatrunden gerade recht. „Skat ist mein Leben“, sagt er.

Doch als er an jenem frühen Nachmittag im Juli vorigen Jahres mal wieder verspätet zu seiner Skatrunde stößt, haben die vier Mitspieler schon angefangen. Und weigern sich, das Spiel wegen der Verspäteten neu zu beginnen. Der Mann ist außer sich vor Wut. „Ich war nicht nur der fünfte Spieler, sondern das fünfte Rad am Wagen, echauffiert er sich vor dem Meißner Amtsgericht. Dort sitzt er wegen Sachbeschädigung. Doch aus Wut über seinen Ausschluss geht er nach draußen, nimmt seinen Hausschlüssel und zerkratzt damit das Auto eines Mitspielers, zieht eine 1,22 Meter lange Spur über den Lack. Der Schaden wird mit 400 Euro angegeben, doch es stellt sich heraus, dass er viel größer ist. Denn die 400 Euro bezogen sich auf eine Politur. Die ist aber wegen der Tiefe des Kratzers nicht mehr möglich. Das Auto muss teillackiert, auch Zierleisten ersetzt werden. Die Kosten laut Kostenvoranschlag der Lackiererei: rund 1 600 Euro.

„Das Skatspielen ist mein Lebensinhalt, ich habe den Ausschluss sehr persönlich genommen. Eigentlich wollte ich aus Verärgerung die Tischdecke wegziehen, damit die Biergläser umfallen. Aber dann habe ich es mir anders überlegt“, sagt der Angeklagte, der seit langer Zeit in psychiatrischer Behandlung ist. Das Verhalten seiner Mitspieler bezeichnet er als „autokratisch“ und „diktatorisch“. Die sind entsetzt über die Tat. „Ich hatte ihm das nicht zugetraut, gedacht, das macht der nie im Leben“, sagt der Geschädigte. Als er nach draußen geht, sieht er, dass er es doch gemacht hat. Dass der Mann nicht mitspielen durfte, war auch als eine Art Erziehungsmaßnahme gedacht. „Er kam ständig zu spät“, so der Geschädigte.

Das Verhältnis der Skatspieler ist seit dem Vorfall zerstört. Erst im Flur des Gerichtes treffen sich die Streithähne wieder. Dabei entschuldigt sich der Angeklagte bei dem Geschädigten. Die Tat tut ihm offenbar aufrichtig leid. Bisher hat er den Schaden noch nicht wieder gutgemacht. Doch das will er jetzt tun. „Ich habe ein bisschen gespart, werde dem Geschädigten den vollen Schaden von 1 600 Euro ersetzen“, verspricht er dem Richter. Das Geld wolle er ihm noch am gleichen Tag in bar geben, sagt er. Und er setzt noch eines drauf. Das Auto ist noch nicht repariert, das will der Eigentümer erst im Frühjahr machen lassen. Wenn es teurer werde, als 1 600 Euro, dann werde er auch die Restsumme noch zahlen, beteuert er.

Bei so viel Einsicht und Reue drückt der Richter das Strafverfahren in den Skat. Er stellt es vorläufig ein mit der Auflage, dass der Mann den Schaden begleicht. Macht er das, wird das Verfahren endgültig eingestellt. Doch auch der Geschädigte bekommt eine Art „Auflage“. Der Richter fragt ihn, ob er den Angeklagten künftig wieder bei den Skatrunden mitspielen lasse. Der bejaht das. Eine Win-Win-Situation, wie man Neudeutsch sagt. Und das Leben hat für den Meißner wieder einen Sinn.

