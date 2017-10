Er wollte alles richtig machen ... und beging den größten Fehler seines Lebens. Ein Vater muss sich vor Gericht wegen des Todes von sechs Jugendlichen verantworten – darunter seine Kinder.

Ende Januar kam es zu einer Tragödie in Arnstein. Sechs Jugendliche erstickten bei einer Geburtstagsfeier. Ein Stromgenerator war falsch aufgestellt worden. © dpa

Er wollte, dass es der tollste Tag im Leben seiner Tochter würde. Es wurde ihr letzter Tag – und nicht nur ihrer.

Im Winter hat ein Vater aus dem unterfränkischen Arnstein sein Gartenhäuschen für den 18. Geburtstag seines Kindes vorbereitet. Die Tochter wollte dort vom 28. zum 29. Januar mit ihrem Bruder und vier Freunden eine Party feiern. Weil die Laube mit sechs Zimmern nicht ans Stromnetz angeschlossen ist und die kleine Solaranlage nicht für den Herd reicht, kauft der Vater des Geburtstagskindes im Baumarkt einen Stromgenerator.

Den schließt der heute 52-Jährige laut Anklageschrift im Technikraum neben dem Flur an, obwohl das Gerät nur für den Außenbereich zugelassen ist. Die Abgase des benzinbetriebenen Generators leitet er mit zwei wackelig ineinander gesteckten Wasserrohren nach außen. Diese laienhafte Konstruktion wird am Geburtstagabend sechs jungen Leuten zum Verhängnis.

Wie aus der Anklageschrift hervorgeht, fallen im Laufe der Geburtstagsfeier die Rohre zu Boden. Kohlenmonoxid verteilt sich in der Hütte. Da das tödliche Gas geruchlos ist, bemerken die sechs Feiernden nichts. Vermutlich noch vor Mitternacht sind die Jugendlichen tot, darunter Tochter und Sohn des Mannes. Sie hatten keine Chance. Vor allem dann nicht, wenn sie vielleicht schon eingenickt waren.

Alle Warnhinweise ignoriert

Der Vater selbst macht am nächsten Morgen die grausame Entdeckung. Eigentlich wollte er nur nach dem Rechten schauen, weil er nichts mehr von seinen Kindern gehört hatte. In der Laube findet er die leblosen Körper der 18 und 19 Jahre alten Teenager. Für sie kommt jede Hilfe zu spät.

Wochen- und monatelang hat die schwer fassbare Tragödie das Werntal beschäftigt. Arnstein trauerte. Die Jugendlichen – Rebecca (18), ihr Bruder Florian (19), René (19), Felix (19), Michael (18) und Kevin (19) – waren vielen bekannt. Einer stand kurz vor der Gesellenprüfung, die jungen Leute waren Mitglieder der Jugendfeuerwehr, spielten in der Dorfkapelle. Rebecca arbeitete in einer Bäckerei.

Rund achteinhalb Monate nach dem Unglück beginnt nun der Prozess gegen den Familienvater. Der Mann muss sich wegen fahrlässiger Tötung in sechs Fällen von Mittwoch an vor dem Landgericht Würzburg verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, alle Warnhinweise auf dem Generator und in der Bedienungsanweisung ignoriert und das Gerät dennoch im Inneren des 48 Quadratmeter großen Häuschens aufgestellt zu haben. Zudem hätte dem Angeklagten klar sein müssen, dass seine undichte, lose Rohr-Konstruktion nicht als Abgasableitung geeignet war. Für fahrlässige Tötung reicht der Strafrahmen der Staatsanwaltschaft zufolge von einer Geldstrafe bis hin zu drei Jahren Freiheitsstrafe. Das Gericht hat bislang drei Prozesstage angesetzt.

Jährlich sterben Hunderte Menschen an einer Kohlenmonoxid-Vergiftung. 2015 waren es laut Statistischem Bundesamt 648 Personen. (dpa/SZ)

