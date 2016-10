Er lässt keinen durch Die Eislöwen müssen auf Kevin Nastiuk verzichten und bauen jetzt auf Hannibal Weitzmann.

Du kommst hier nicht rein. Hannibal Weitzmann blockiert die Tür zum Fahrstuhl. Ab Freitag pariert der Torhüter die Pucks. © Robert Michael

Der junge Mann ruht in sich. Beim Fotoshooting blinzelt er kaum und zwinkert selten. „Ich merke weder Druck noch Nervosität, freue mich auf das Wochenende und fühle mich bereit“, sagt Torwart Hannibal Weitzmann. Er profitiert vom Verletzungspech von Kevin Nastiuk. Der 31-jährige Kanadier fehlt den Dresdner Eislöwen aufgrund seines gebrochenen rechten Daumens. In den nächsten drei Duellen in der Deutschen Eishockey-Liga 2 hütet der zehn Jahre jüngere gebürtige Berliner das Tor der Blau-Weißen – mindestens.

„Es ist äußerst schade für Kevin, dass er sich verletzt hat“, sagt Weitzmann. „So etwas wünscht man keinem. Hoffentlich wird er schnell wieder fit.“ Dem Goalie sei aber auch bewusst, dass sich ihm nun eine Chance bietet – eine, die er nutzen will, unbedingt. Der Keeper muss sich an Nastiuk messen lassen. „Hervorheben möchte ich noch einmal, was Kevin für die Mannschaft geleistet hat“, erinnert Trainer Bill Stewart an den Auftritt des Stammtorhüters am vergangenen Sonntag. „Er hat in Garmisch-Partenkirchen seit dem zweiten Drittel mit einem gebrochenen Daumen gespielt.“ Das spreche für seine Persönlichkeit und sei ein großartiges Zeichen ans Team gewesen. „Ich bin sicherlich nicht so schnell durch etwas zu beeindrucken, aber davon durchaus.“ Stewart traut Weitzmann einiges zu. „Für Hannibal ist es eine großartige Möglichkeit, in den nächsten Spielen den Lohn für seine harte Arbeit einzufahren.“ Er wolle das nächste Level erreichen und sei bereit, dafür viel zu investieren. Das habe der Ersatzkeeper bereits mit seiner intensiven Vorbereitung bewiesen. Den Trainer freut es „immer wieder, zu sehen, wie junge Spieler Gas geben. Nun zeigt sich, welchen Punkt in seiner Karriere er erreicht hat.“

Einer Laufbahn, die vor sechs Jahren so richtig angefangen hat. Mit 15 Jahren ging Weitzmann für drei Jahre nach Rosenheim – dahin, wo die Elbestädter am Dienstag gastieren. Bei den Starbulls spielte er in der Deutschen Nachwuchs-Liga und machte sein Abitur. Anschließend kehrte der Torhüter nach Köln zurück. Für die Haie spielt er bis heute und jetzt mit einer Förderlizenz bei den Elbestädtern. „Ich habe früh gelernt, was es heißt, auf eigenen Beinen zu stehen, und musste auch schon die eine oder andere schwierige Situation durchmachen. Das hat mich gestärkt und dazu geführt, dass ich mental gut aufgestellt bin.“ Erstmals weg von daheim und allein zu leben, sei das Beste, was ihm passieren konnte, und sehr wichtig für ihn gewesen.

Ansonsten blickt Weitzmann nicht so gern zurück, sondern lieber nach vorn. Da sieht er eine Truppe, die defensiv wie offensiv stabil steht, strukturiert spielt und der er nun mit starken Leistungen helfen will. Der Torwart weiß, „dass ich in allen Bereichen noch Luft nach oben habe und meine Entwicklung längst nicht beendet ist.“ Er könne an seinen Reflexen arbeiten und müsse schneller agieren. Die Rheinmetropole bleibt zwar seine Heimat. Dort kommt Weitzmann aber nicht über die Zuschauerrolle hinaus. In Sachsens Hauptstadt darf er eingreifen – jetzt mehr als bisher. Der Goalie wirkt so, wie er sich beschreibt: „Ich bin ein gefestigter junger Mann.“

