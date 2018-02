Er kennt das Seenland wie seine Westentasche

Heinz Müller – hier mal ohne Gäste – bei einer winterlichen Wanderung an der 1957 umverlegten Schwarzen Elster bei Senftenberg. Damals wurde auf dem Deich ein Wanderweg angelegt, der in alten Karten noch verzeichnet ist. Das Foto entstand im vergangenen Jahr.Foto: privat

Ein Spaziergang zum Senftenberger Stadthafen gehört für Heinz Müller zu einem gelungenen Wochenende unbedingt dazu. Der Hafen ist sein Lieblingsplatz im Lausitzer Seenland. 2013, im Jahr seiner Eröffnung, holte er sein altes Faltboot aus dem Keller und war so mit einem Bekannten einer der Ersten, der im Senftenberger Hafen umherschipperte. Geschichten wie diese werden auch die Touristen hören, die der 69-Jährige seit 16 Jahren, seit der gestandene Bergmann in den Vorruhestand eintrat, durch das Seenland führt und ihnen erzählt, wie sich die Bergbau- zur Tourismusregion mausert.

Diese Entwicklung mit all ihren Lernprozessen hat der gebürtige Bernsdorfer, der seit 20 Jahren in Senftenberg lebt, von Anfang an miterlebt. Zum Senftenberger See hat er eine ganz besondere Beziehung, seit seiner Kindheit. Die Mutter fuhr mit seiner Schwester in den 1950er-Jahren regelmäßig zum Kieferorthopäden in Senftenberg, und der kleine Heinz musste mit. Höhepunkt dieser „Ausflüge“, damals noch mit dem Zug: Essen im Kaufhaus Senftenberg mit Blick auf den noch aktiven Tagebau Niemtsch. Anfang der 70er, nach der Elektrikerlehre in Lauta, studierte Heinz Müller Automatisierungstechnik an der damaligen Ingenieurschule Senftenberg. Als Student gestaltete er in Großkoschen und Niemtsch im Zuge des Nationalen Aufbauwerks Wege mit. Natürlich wurde auch (verbotenerweise) im entstehenden See gebadet, und er kennt noch die Brutstätten der Uferschwalben am Buchwalder Ufer, die erosionsbedingt nicht mehr existieren.

Afrika-Abenteuer

Von 1975 bis zur Wende war Heinz Müller im Braunkohlenkombinat (BKK) Senftenberg beschäftigt, unterbrochen von einem dreijährigen Mocambique-Aufenthalt Anfang der 80er-Jahre. Eine Gelegenheit, die sich junge, abenteuerlustige, weltoffene Leute wohl nicht entgehen ließen! Kurz angerissen: Zwischen der DDR und dem ostafrikanischen Staat bestanden damals etliche Kooperationsverträge, unter anderem zum Aufbau des Steinkohlebergbaus. Und so schickte die DDR über mehrere Jahre Hunderte Fachkräfte nach Moatize im Nordwesten des Landes, wo nach wie vor riesige Steinkohlevorkommen lagern.

Nach der Wende arbeitete Heinz Müller in der Öffentlichkeitsarbeit des BKK-Nachfolgers Laubag. Den Grundstock an Zahlen, Daten, Fakten zur Region, den bekam er während seiner Tätigkeit dort mit, genauso wie die Erfahrung in der Betreuung (internationaler) Gäste. Beides kommt ihm für seine Arbeit als Seenland-Führer zugute.

Sein Wissen bot der Hobby-Imker nach dem Eintritt 2002 der Touristinformation Senftenberg an und er sollte als eine Art „Prüfung“ eine Tour auf die Beine stellen. Heinz Müller entschied sich für das originelle Thema „Achate sammeln im Senftenberger Elbelauf“. Die Elbe floss nämlich vor Tausenden Jahren in einer Richtung, die von der heutigen Richtung abweicht. Nachgewiesen ist eben auch ein Lauf, der an Bernsdorf, Hoyerswerda vorbei nach Senftenberg führte. Und im Geröll dieses ehemaligen Flusslaufs sind Achate und verkieselte Hölzer zu finden. Heinz Müller holte sich den Mineralien-Experten Wilfried Sauer mit ins Boot – und hatte am Ende 70 interessierte Mitwanderer im Schlepptau. Die „Prüfung“ bestand er…

Mit dem Fahrrad und im Bus

Zehn bis 15 Touren leitet er in der Tourismussaison. Seine Gäste kommen aus ganz Deutschland. Hauptsächlich radelt Heinz Müller mit ihnen zum Geierswalder und Partwitzer See oder auch bis an die Schwarzkollmer Krabatmühle. Teilnehmer einer organisierten Rundfahrt des ADFC machen es nun mal nicht unter 50 Kilometern… Nach und nach hat sich der Touren-Radius vergrößert. So werden auch der Großräschener See mit den IBA-Terrassen, der Altdöberner See mit dem Künstlerdorf Pritzen oder der Aussichtspunkt des Tagebaus Welzow-Süd angesteuert. Zu Ostern ging es in die Schrotholzscheune Bergen oder zum Ostereiermarkt nach Neuwiese. Bei letztgenannten Zielen betätigt sich Heinz Müller als Reiseleiter mit Mikrofon im Bus.

„Man muss am Ball bleiben“, sagt der Gästeführer und meint damit die Bergbau-, Landschafts- und Tourismusentwicklung gleichermaßen. Vorträge beim Energieversorger Leag, beim Bergbausanierer LMBV und Gespräche mit seinen Mitstreitern vom Traditionsverein Braunkohle Senftenberg sind da enorm hilfreich. Heinz Müller ist Gründungsmitglied, hat das Amt des Schriftführers inne und gestaltet das Vereinsmagazin „Der Kohlengruß“. 2001, ein Jahr vor Heinz Müllers Eintritt in den Vorruhestand, entstand der Verein, der seine Räumlichkeiten in der ehemaligen Laubag- beziehungsweise Vattenfall-Hauptverwaltung in Senftenberg hat. Heute befindet sich dort die Lausitzer LMBV-Zentrale. Seit über 20 Jahren geht Heinz Müller praktisch beinahe täglich in dem Haus ein und aus.

Ein Ziel steht weit oben auf der Liste des Senftenbergers: Er möchte, wenn es irgendwann möglich sein wird, mit dem Motorboot unbedingt von Senftenberg aus zum Großräschener Hafen fahren. Das ist eine ganz schöne Strecke: durch den Koschener Kanal in den Geierswalder See, von dort durch den Sornoer Kanal in den Sedlitzer See und weiter durch den Ilse-Kanal in den Großräschener See. Klingt auf jeden Fall nach einem reizvollen Vorhaben.

Heinz Müller wird übrigens als einer der Gästeführer im gerade erschienenen neuen Seenland-Magazin des Tourismusverbandes Lausitzer Seenland für 2018/19 vorgestellt – abgelichtet natürlich an seinem Lieblingsplatz.

Bestellen können sich Interessierte das Magazin kostenlos unter 03573 7253000, per E-Mail an info@lausitzerseenland.de oder über die Internetseite www.lausitzerseenland.de. Hier wird die Broschüre auch zum Herunterladen und als E-Paper angeboten. In den Touristinformationen in Hoyerswerda, Senftenberg und Boxberg (ab April geöffnet) ist das neue Magazin ebenfalls erhältlich.

