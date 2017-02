Er ist wieder weg Der Weihnachtsbaum auf dem Untermarkt in Görlitz wurde gefällt. Am Montag kam die Säge. Auf die Äste wartet nun der Häcksler.

Am Montagvormittag wurde der Weihnachtsbaum auf dem Untermarkt gefällt und zersägt. © nikolaischmidt.de

Der zeitliche Wirrwarr um das Fällen des Görlitzer Weihnachtsbaums auf dem Untermarkt, er hat am Montag ein Ende gefunden. Am frühen Vormittag rückten Kollegen des städtischen Betriebshofes an und sägten das gute Stück erst um und dann in kleine Teile. Die Kulturservicegesellschaft, Organisator des Schlesischen Christkindelmarktes, war zunächst davon ausgegangen, dass der Baum bereits am vergangenen Donnerstag weichen sollte. Der Betriebshof hatte der SZ dann aber den Montag als Fälltermin genannt. So kam es nun auch.

Die Fällaktion sei hervorragend abgelaufen, schildern die Kollegen des Betriebshofes. „Der Baum fiel genau in die geplante Richtung“, so Rathaus-Sprecherin Sylvia Otto. Damit es keine unvorhergesehenen Vorkommnisse beim Umlegen der Tanne gab, sicherten drei Kollegen des Betriebshofes den Gefahrenbereich ab. Der Stamm wurde vom Hausmeisterdienst Lukoschek abgeholt, so Sylvia Otto. „Die Äste sind alle abtransportiert und lagern bis zum Häckseln auf dem Betriebshof“, teilt die Stadtsprecherin mit. Der Kulturservice Görlitz hatte zunächst geplant, den Baum am 2. Februar, „Mariä Lichtmess“ (katholisch) beziehungsweise „Tag der Darstellung des Herrn“ (evangelisch) fällen zu lassen. Das ist der Tag, an dem am 40. Tag der Weihnachtszeit spätestens die Sterne abgeräumt werden. Der „Tannenbaum“ oder das Tannengrün hat seine liturgische Zeit nur bis zum Epiphanias-Fest, dem 6. Januar. An diesem Tag werden bereits sozusagen die Tannenbäume aus den Kirchen geräumt.

Der Weihnachtsbaum auf dem Untermarkt war dieses Mal ein besonders schöner. Es handelte sich um eine Weißtanne. Ein Görlitzer hatte sie und zwei weitere dieser Sorte zur Wendezeit aus dem Urlaub aus Thüringen mitgebracht. Die drei Bäume wuchsen zunächst in Rauschwalde, zwei wurden schon früher gefällt. Der Dritte schaffte es auf den Christkindelmarkt. In einer SZ-Wahl gewann die Weißtanne gemeinsam mit einem Weihnachtsbaum aus Obercunnersdorf, der von Lesern vorgeschlagen worden war, den Titel des schönsten Baumes im Landkreis Görlitz und setzte sich damit gegen Bäume unter anderem aus Zittau, Löbau, Bad Muskau und Niesky durch.

