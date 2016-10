Er ist wieder da Am Martin-Luther-Kirchturm beginnen die Bauleute mit dem Abrüsten. Die Sanierung hat den Pfarrer auch nachts ganz schön auf Trab gehalten.

Knapp die Hälfte des Kirchturms ist schon wieder zu sehen. Bis Jahresende sind die Steinmetze allerdings noch mit der Sanierung an der Martin-Luther-Kirche beschäftigt. © René Meinig

Stück für Stück verschwindet das grell-gelbe Gerüst, und der schwarze Kirchturm der Martin-Luther-Kirche kommt wieder zum Vorschein – gut die Hälfte ist bereits wieder zu sehen. Seit Mai dieses Jahres wird das Bauwerk saniert. Arbeiten, auf die Pfarrer Eckehard Möller jahrelang gewartet hat; die ihn aber auch ganz schön auf Trab hielten – sogar in der Nacht.

Denn mehrfach nutzten Angetrunkene das über 80 Meter hohe Gerüst für ein nächtliches Abenteuer: Sie erklommen den 81 Meter hohen Kirchturm und haben dort sogar reichlich Schaden angerichtet. So ist das Getriebe der Kirchuhr kaputt, weil Unbekannte an den Zeigern drehten. In den kommenden Tagen soll die Uhr repariert werden. Bis es wieder läutet, wird aber wohl noch mehr Zeit vergehen. Und auch der Rest der Kirchturmspitze ist in absehbarer Zeit noch nicht zu sehen.

Bis Ende des Jahres werden die Bauleute noch beschäftigt sein. Sie ersetzen die schadhaften Sandsteine durch neues Material. Dabei versuchen sie, möglichst viel von der ursprünglichen Substanz aus dem Jahr 1887 zu erhalten. Auf den oberen 40 Metern haben die Steinmetze alle Schäden beseitigt. Dort wurden die Stellen mit einer speziellen Lasur nachgedunkelt und unterscheiden sich nun kaum noch von der alten Bausubstanz. Im unteren Bereich gibt es hingegen andere Pläne: An den drei Kreuzblumen sollen die ausgetauschten Steine hell bleiben, damit die Reparaturen sichtbar sind, sagt Möller. Das gilt auch für die neue Blume auf der Süd-Ost-Seite, die seit den 1980er-Jahren fehlte.

Und auch ihre kleinen Schwestern drohten zu verschwinden. Denn der Kirchturm bröckelte jahrelang vor sich hin, eine Kreuzblume fiel sogar auf den angrenzenden Luther-Platz – ein Wunder, dass nichts passiert ist. Seit 2002 forderte der Pfarrer deswegen immer wieder die Sanierung. Doch nichts geschah. Umso glücklicher war Möller, dass die Arbeiten in diesem Jahr endlich beginnen konnten.

Wenn die Besucher am Ende des Jahres den Kirchturm wieder legal erklimmen können, sehen sie mit viel Glück auch einen neuen Bewohner. Denn im Kirchturm wird nun auch ein Nistkasten für Turmfalken eingerichtet. „Diese Neubauwohnung stellen wir den Vögeln mietfrei zur Verfügung“, sagt Möller und schmunzelt. Tauben hingegen sollen mit speziellen Netzen aus dem Gotteshaus ferngehalten werden.

