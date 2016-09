Er ist wieder da Klaus Arauners Leben geriet wegen einer schweren Krankheit aus den Fugen. Nun schmiedet der Intendant wieder Zukunftspläne.

Theater-Intendant Klaus Arauner ließ es sich am Sonntag nicht nehmen, den Besuchern der jungen Konzerte das Programm für die diesjährige Konzertreihe zu übergeben. © Jens Trenkler

Die Saison im Haus am Demianiplatz beginnt nach dem Geschmack von Klaus Arauner. Unermüdlich gibt der Generalintendant am Sonntagmorgen Hunderten Görlitzer Kindern die Hefte für die neue Konzertreihe aus. Hexe Hillary und Drachenfalter Maria Papillon, die beiden Hauptdarsteller der Konzerte, unterstützen ihn dabei in dem Gewusel, das nun schon seit fünf Jahren einmal im Monat Sonntagmorgen im Theater herrscht. Die Kinderkonzerte gehören zu der besten Erfindung, seit es in Görlitz Theater gibt. Klaus Arauner freut sich besonders auf diese Stunden in seinem Haus. Es ist eine gelungene Form, Kinder an Kunst und Kultur heranzuführen, auch ans Stillsitzen mitunter, oder ans Mitsingen und Mitraten. Alles das gibt es in dieser Stunde. „Wenn wir solche Angebote nicht mehr unterbreiten, dann brauchen wir uns später nicht zu wundern, wenn die Menschen es nicht gelernt haben, einen Zugang zu einer Oper zu finden“, findet Arauner. „Das ist für mich Rüstzeug fürs Leben wie das Periodensystem aus dem Chemie-Unterricht.“

Viel zu selten hat Arauner in den vergangenen eineinhalb Jahren an diesen Konzerten teilnehmen können. Unfreiwillig. Der 58-jährige Regisseur kämpfte stattdessen um sein Leben. Das hört sich dramatisch an, war es auch. Seit Anfang vergangenen Jahres konnte er seine Muskeln immer weniger bewegen, krampfartige Beschwerden kamen hinzu, das Anziehen wurde schwieriger, das Gehen ebenso, später musste er sich auf fremde Hilfe verlassen. Vom körperlichen Verfall, den er bei vollem Bewusstsein erlebt habe, spricht er jetzt in seinem Büro. Es sieht wie vor Jahren aus, nur er hat sich gewandelt. Groß war er schon immer, schlank auch, doch nun wirkt er noch schmaler, zartgliedriger, auch verletzlicher als zuvor. Eine Folge der Krankheit. Auf einen einfachen Nenner gebracht, spinnt sein Immunsystem. Was unseren Körper vor Erregern schützen soll, wendete sich gegen ihn selbst. Eine Autoimmunerkrankung nennen das die Fachleute. Aber was so unschuldig klingt, ist im Alltag eine Fehlprogrammierung mit verheerenden Folgen. Bei Klaus Arauner griff es die Nervenzellen an, die wiederum die Muskeln in Bewegung halten. In Berlin tippten die Mediziner auf eine Form der Nervenerkrankung ALS. Wer daran erkrankt, lebt seinem Tod entgegen. Mal verbleibt mehr, mal weniger Zeit. Doch auf dem Weg dahin, verlieren die Patienten immer mehr die Gewalt über ihren Körper. Am Ende liegen sie im Bett, müssen beatmet werden, künstlich ernährt sowieso. Arauner sagt nüchtern, es hätte in seinem Fall positive und negative Prognosen gegeben. Bis heute ist nicht geklärt, warum und wodurch die Krankheit ausbrach. Sie war halt da und nahm immer mehr von ihm Besitz.

Bis er sich Medizinern in einer Frankfurter Privatklinik anvertraute. Dass sie ihm helfen können, behaupteten sie anfangs nicht. Aber versuchen wollten sie es. Unter Ärzten ist bekannt, dass in solchen Fällen manchmal Chemotherapien helfen. So griffen sie bei Arauner zu diesem Verfahren. Und das Wunder geschah. Die Antikörper wurden erst nicht mehr, später sogar weniger. Die Gelenkigkeit kehrte Schritt für Schritt zurück, als im Herbst vergangenen Jahres der Theater- und Musikverein sein 20-jähriges Bestehen feierte, da wagte sich Arauner das erste Mal nach langer Zeit wieder in die Öffentlichkeit. Seitdem ging es weiter bergauf. Alle sieben, acht Monate erhält er nun Chemotherapien, die auch bei Lymphdrüsenkrebs gegeben werden. Sie greifen das Immunsystem zwar an, aber führen nicht zu Haarausfall oder ständiger Übelkeit. In einen Raum voller Grippekranker, so scherzt Arauner, wölle er aber nicht unbedingt. Seine Krankheit bezeichnet er nun als Warnschuss, es nicht zu übertreiben im Leben.

In den lakonischen Worten schwingt die ganze Dankbarkeit mit, vom Schicksal eine Verlängerung erhalten zu haben. Für ein Leben, das nicht zwischen Arbeit und Beruf zu trennen ist. „Schon an der Schule habe ich alle musischen und künstlerischen Angebote nach dem Unterricht bis in den Abend hinein wahrgenommen“, erinnert er sich. Und das gilt unverändert, Arbeit und Beruf das sei überhaupt nicht zu trennen. Und dann durch eine solche Krankheit herausgerissen zu werden, bei der man sehenden Auges dem Verfall beiwohnt – diese Vorstellung ängstigte ihn sehr, das räumt er unumwunden ein.

Nun ist er voll zurückgekehrt. Im Theater konnte man ihn zwar auch schon hin und wieder im Frühjahr sehen. Beim Sommertheater wischte er gar die Plätze der Besucher nach einer Regenpause trocken. Doch ein Start in die neue Spielzeit, das ist eben etwas Besonderes. Nur selber inszenieren, das traut er sich noch nicht wieder zu. Der Kunstmensch Arauner, der das Görlitzer Theater in den vergangenen 25 Jahren nicht zuletzt mit seinen großen Operninszenierungen prägte, muss vernünftig sein. „Ich würde es nicht ausschließen für die Zukunft“, sagt er, „aber die Probenzeit ist unglaublich belastend.“ Und fühlt, dass dafür die Zeit noch nicht reif ist. Immerhin: Seinen Vertrag als Generalintendant des Theaters verlängerte er vor den Sommerferien um weitere drei Jahre, bis 2020. „Ich hätte das nicht gemacht“, schildert er, „wenn ich nicht gefühlt hätte, das Amt auch ausfüllen zu können.“ Ein Amt eben, das zugleich Beruf und Leben ist.

Dafür wirft er sich mit dem selben Engagement in die Debatten um Kunst und Kultur, Politik und Geld. Und vor allem ums Theater. All diese Diskussionen haben seine Krankheit überdauert. Und auch die üblichen Vorschläge. Bringt eine Fusion mit dem Bautzener Deutsch-Sorbischen Volkstheater etwas? Kein Problem der Theater in der Oberlausitz werde dadurch gelöst, ist sich Arauner sicher. Denn um die Finanzprobleme zu lösen, würde nicht mal die Schließung einer Sparte, des Balletts oder des Schauspiels, reichen. Der geltende Haustarifvertrag gibt den Mitarbeitern in Görlitz und Zittau zwar Sicherheit, zugleich summiert sich ihr Lohnverzicht gegenüber dem geltenden öffentlichen Tarif auf 1,6 Millionen Euro. Im Jahr. So geht das nicht weiter, sagt Arauner. Und adressiert seine Botschaft an den Kreis und die Stadt Görlitz, die als Gesellschafter mehr leisten müssen, an den Kulturraum, der sich in größerem Maße an der Finanzierung der Theater beteiligen müsste, und vor allem an den Freistaat, der die Kulturräume dauerhaft mit mehr Geld ausstatten muss. Gerade die flächendeckende Urbanität, die hohe Lebensqualität in der Oberlausitz mit den vielen Kulturangeboten seien in seinen Augen eben ein großer Vorzug dieses Teils europäischer Geschichte.

Und dann kann sich Arauner auch richtig ärgern: Es sei doch ein Unding, dass überall in der öffentlichen Verwaltung die Mitarbeiter verbindliche mittelfristige Zusagen erhalten. Nur für Künstler und die Theater gilt das nicht. Da müsse sich niemand wundern, wenn die Stimmung in der Belegschaft schlecht sei. Er streitet das gar nicht ab. „Wenn sie permanent etwas leisten und bekommen nicht das, was ihnen zusteht, dann fördert das die Motivation nicht“, sagt der Intendant.

Doch das Publikum soll es nicht merken. Nicht am Abend, wenn es Unterhaltung, Anregung oder eben nur Zerstreuung in den Theatern des Kreises sucht. Und das dankt durch besondere Treue. Die Karten für die Weihnachtskonzerte sind fast alle verkauft, die Aufführungen des Weihnachtsmärchens bestens gefüllt. Die Philharmonischen Konzerte, die erfolgreichen Tanzabende – sie alle tragen ihr Scherflein bei, dass Arauner sagen kann: „Unsere Mitarbeiter gehen bis an die Kapazitätsgrenze.“ Und haben dann noch immer Ideen, beispielsweise für das Görlitzer Sommertheater. Erstmals seit Jahren hat das Theater mit dem Stadthallengarten einen festen Spielort gefunden. Nach dem erfolgreichen Start in diesem Jahr wird es im kommenden ausgebaut, mit einer eigenen szenischen Inszenierung der Operette „Frau Luna“. Und wenn Klaus Arauner davon erzählt, dann blitzen in diesen Momenten seine Augen wieder auf und sprühen vor Lebenslust . Er ist eben wieder da.

