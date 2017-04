„Er ist sooo eine Inspiration“ Der Friedensnobelpreisträger Frederik Willem de Klerk bringt in der Frauenkirche Dresdner Schüler zum Schwärmen.

zurück Bild 1 von 2 weiter Ein Mann, der zu seinen Fehlern steht: Frederik Willem de Klerk beeindruckte in der Frauenkirche. © Susanne Hehnen Ein Mann, der zu seinen Fehlern steht: Frederik Willem de Klerk beeindruckte in der Frauenkirche.

Mia (rechts) und ihre Mitschülerinnen.

Der erste Eindruck scheint ihre Vorstellungen zu bestätigen. Mia hat gelesen, dass dieser Frederik Willem de Klerk ein sehr analytischer und unnahbarer Mensch sei. Deswegen konnte sich die 18-jährige Schülerin des Evangelischen Kreuzgymnasiums auch kaum vorstellen, dass er an diesem Nachmittag besonders auf sie und ihre Fragen eingehen würde. Und nun sitzt der 81-jährige Friedensnobelpreisträger aus Südafrika tatsächlich da vorn im Gewölbekeller unter der Frauenkirche und schaut so mufflig, als würde er am liebsten den nächsten Flieger nach Hause nehmen wollen. Zwischen ihm und den Schülern sind acht Meter Abstand. Wie soll diese Distanz überwunden werden, fragt sich Mia.

Und dann passiert es: De Klerk schnappt sich ein Mikrofon, begrüßt die jugendlichen Gäste und seine Gesichtszüge hellen sich schlagartig auf. Die Schüler des Kreuzgymnasiums, des Sempergymnasiums und des Meißner Franziskaneums sind die Preisträger des diesjährigen Friedenswettbewerbs der Frauenkirche. Der stand unter der Überschrift: „Alle anders – alle gleich: Wie lässt sich eine moderne multikulturelle Gesellschaft gestalten?“ Mit Plakaten und Videos näherten sich die Schüler dem Thema. Aus 26 Einsendungen wählte eine Jury die drei Sieger. Zum Preis gehörte auch das exklusive Treffen mit de Klerk vor seiner abendliche Rede in der Kirche. Wer sollte als Gesprächspartner zum Thema „multikulturelle Gesellschaft“ auch besser geeignet sein als der frühere südafrikanische Präsident, der einst die Apartheid unterstützte und später mit dabei half, sie zu beseitigen.

So ein Treffen will natürlich vorbereitet sein. Es mag sich ja niemand blamieren. In Gruppen erarbeiteten die Schüler daher vorher die Fragen, die sie bewegten. Auf ihren Karteikarten steht: Woher kommt Rassismus? Was bedeutet für Sie Religion? Aber auch so locker-leichte Dinge wie: Wie lässt sich der Konflikt zwischen Israel und Palästina lösen? Doch das muss warten. Erst einmal steht die Siegerehrung an. Fotos mit Urkunde, Gruppenfotos. Geduldig macht Frederik Willem de Klerk alles mit, während die Schüler um ihn herum Mühe haben, ihre Aufregung zu verbergen.

Ein Name bricht das Eis

Endlich beginnt die Fragerunde. Larissa vom Sempergymnasium will wissen, wie es zu seinem Sinneswandel in Bezug auf die Apartheid gekommen sei. Als Antwort referiert de Klerk kurz die Geschichte seines Heimatlandes der vergangenen 30 Jahre. Auch die nächsten Fragen beziehen sich direkt auf Südafrika, seine Chancen und die aktuelle Demokratie-Krise.

Mia ist einigermaßen baff, wie offen de Klerk seine Ansichten vertritt und seine Fehler aus der Vergangenheit eingesteht. Als ihre Mitschülerin Elisabeth fragt, was Nelson Mandela für ein Mensch gewesen sei, hakt de Klerk ein: „Meine Frau heißt auch Elisabeth. Ich liebe diesen Namen“. Er lacht. Sie lachen. Das Eis ist endgültig gebrochen. Dann erzählt der Südafrikaner von sich und Mandela, wie sie sich stets mit Respekt behandelt hätten, auch wenn sie andere Seiten und Meinungen vertraten, und wie sie im Rentenalter noch echte Freunde geworden seien, die sich bis zu Mandelas Tod gegenseitig besuchten und zum Geburtstag gratulierten. Sein Rat an alle, die Konflikte lösen müssen: „Wenn es im Leben darum geht, einen Streit beizulegen, dann brauchen wir Win-Win-Situationen.“ Wenn einer nur Verlierer sei, würde Unzufriedenheit gesät, und der Streit schwele weiter.

Die Schüler hängen an seinen Lippen. Jetzt holt Mia ihre Karte vor. Es ist der richtige Zeitpunkt, um das große Ganze in den Fokus zu nehmen: „Was sind Ihre Zukunftsvisionen für eine multikulturelle Gesellschaft?“, fragt sie. Die Antwort überrascht wenig und kann doch nicht oft genug wiederholt werden: Toleranz, Verständnis und friedliche Koexistenz sind für de Klerk die Grundpfeiler. „Und was können WIR tun?“, fragt Mia. Es sei doch eher die Frage, was er und die anderen „Alten“ tun sollten, antwortet de Klerk. Nämlich so langsam nach hinten treten. „Ihr seid die Zukunft“, ruft er, nun deutlich lauter, fordernder, einnehmender. „Ihr müsst euch für diese Werte einsetzen, Dialoge etablieren und euch die Hände reichen.“

Ein Fanclub ist geboren

Wenige Minuten später ist das Treffen zu Ende. Auf dem Weg nach oben zum großen Abschlussfoto in der Kirche erzählen Mia und ihre Mitschüler wort- und gestenreich von der Begegnung, als hätten sie gerade Robbie Williams backstage getroffen. „Er ist sooo eine Inspiration und so symphatisch“, sagt Rahel, und Mia pflichtet ihr bei: „Ja, wie er sich selbst reflektiert, so authentisch und menschlich. Das hätte ich vorher niemals gedacht.“ Auch Elisabeth ist restlos begeistert. „Das klingt alles so einfach bei ihm“, sagt sie. „Solche Momente motivieren einen wirklich.“ Die Gründung des ersten De-Klerk-Fanclubs in Dresden scheint nur noch eine Frage der Zeit zu sein.

Frauenkirchenpfarrer Sebastian Feydt fühlt sich bestätigt. „Das freut und bestärkt uns“, sagt er. „Wenn Frederik de Klerk gestern mehrfach von Win-Win-Situationen gesprochen hat, dann ist dies eine weitere.“ Da widerspricht niemand. So viel Input macht allerdings auch hungrig. Jetzt ist erst einmal Burger essen angesagt.

zur Startseite