„Er ist mit uns"

Zur Manfred-Krug-Hommage-Konzerttour sind Fanny Krug, Thomas Putensen, Uschi Brüning, Charles Brauer (Gesang) und Tom Götze am Bass gemeinsam zu erleben. © Kristin Richter

Großenhain. Sie kommen auch aus Dresden, Riesa oder Meißen, um seine Lieder zu hören. Sehr gut gefüllt ist das Kulturschloss am Samstagabend zur Hommage an Manfred Krug. Dabei ist der verstorbene Künstler nicht nur auf vielen privaten Fotos zu sehen, sondern auch in Musikeinspielen zu hören.

Die große Entdeckung des Abends – neben den anderen Weggefährten Krugs – ist Sänger Thomas Putensen aus Greifswald. Seine Stimme gleicht verblüffend der von „Manne“. Wie er am Keyboard „Schwarz vor den Augen“ interpretiert, ist wundervoll.

Andere Lieder sind „zum Heulen schön“, wie Tatort-Partner Charles Brauer bekennt. So wird es ein unterhaltsamer und teilweise inniger Rückblick auf einen unverwechselbaren Sänger, Schauspieler und Poeten. (SZ/krü)

