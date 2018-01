„Er ist Matrose, Steuermann, Kapitän und Offizier“ Der Görlitzer Joachim Rudolph wird mit dem Offiziers-Kreuz des Malteserordens geehrt. Unter anderem holte er den Orden erstmals in die neuen Bundesländer.

Joachim Rudolph posiert für ein Foto mit Malteserorden. Seit Jahren engagiert er sich ehrenamtlich in Görlitz. © Pawel Sosnowski/pawelsosnowski.c

Am Stand des Diözesanrates des Bistums Görlitz auf dem Katholikentag ist Joachim Rudolph ebenso präsent wie am Görlitzer Postplatz beim Muschelminna-Fest. Er moderiert das ökumenische Gemeindefest in Görlitz-Rauschwalde ebenso, wie Konzerte mit Siegfried und Oliver Fietz, sowie einem Projektchor aus über 70 Sängern. Seit Mai 2017 ist er, wiederum ehrenamtlich, im Vorstand des Förderkreises des Malteser Krankenhaus St. Carolus Görlitz und dessen zweiter Vorsitzender. „All seine ehrenamtlichen Aktivitäten aufzuzählen – und keine zu vergessen, gelingt wohl nur ihm selbst“, sagt Stephanie Hänsch, Pressesprecherin des Malteser Krankenhauses St. Carolus.

Nun erhielt der Diözesanleiter des Malteser Hilfsdienstes im Bistum Görlitz den Verdienstorden des Souveränen Malteserordens, das Offizierskreuz pro Merito Melitensi. Damit werden Menschen ausgezeichnet, die sich um die Ehre und das Ansehen des Malteser Ritter Ordens verdient gemacht haben. „Joachim Rudolph ist Matrose, Steuermann, Kapitän, Soldat und Offizier in einer Person. Eben noch als Mann auf der Brücke, verankert er wenig später das Schiff am Kai“, lobt Hänsch seinen Einsatz. Stephan Freiherr Spies von Büllesheim, der Vertreter dieses Ordens in Deutschland, verlieh dem langjährigen Ehrenamtler Orden und Urkunde. Bernhard Wittig, Dienststellenleiter des Malteser Hilfsdienstes in Görlitz, arbeitet seit vielen Jahren mit Rudolph zusammen und sagt: „Jochen Rudolph hat von Anfang an die Dienste in Görlitz geprägt.“

Mit Rudolph erhält diesen Orden ein Mann, der Brücken baut – zu den Nachbarn nach Polen ebenso wie mit Hilfsgüter-Transporten nach Rumänien. Das war zur Wende. Auf dem Weg nach Rumänien lernte er bei einem Zwischenaufenthalt in Budapest die Malteser kennen, die für die Koordination verschiedener Hilfen und Transporte nach Rumänien sorgten. Unter dem Eindruck des Engagements der Malteser in Ungarn kehrte Rudolph nach Görlitz zurück und wurde mit dem späteren Diakon Bernd Schmuck zum Mitgründer des Malteser Hilfsdienstes in Görlitz. Nun waren die Malteser erstmals in den neuen Bundesländern vertreten.

Als der Dienst am 14. September 1990 in Görlitz mit einem Gottesdienst gegründet wird, ist er schon lange dran am Projekt. Zuvor war er Mitbegründer des Neuen Forums (später Bündnis90/Die Grünen), saß lange im Stadtrat und kandidierte für das Amt des OB. Dieses Ziel verfehlte er. Er engagiert sich für die touristische Route im Dreiländereck „via sacra“. Rudolph ist ehrenamtlich am Heiligen Grab in Görlitz als Gästeführer tätig, sorgt für Ausstellungen in der Nikolaikirche, etwa eine Auswahl von Bildern und Skulpturen von Siegfried Fietz. Diesen Künstler holte er dank langjähriger Freundschaft der beiden Familien, ins Wenzeslaus-Stift nach Jauernick, zu Singewochen. Das Haus hat er 14 Jahre lang, bis Anfang 2017, geleitet. (SZ)

