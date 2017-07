„Er hat mit Steinen auf uns geworfen“ Ein Asylbewerber bedroht andere Heimbewohner – auch Kinder. Ein Warnschuss stoppt ihn nicht.

zurück Bild 1 von 2 weiter Emin und Aslan (9 und 11 Jahre) haben vom Fenster aus gesehen, wie der Angreifer überwältigt wurde. © Sebastian Schultz Emin und Aslan (9 und 11 Jahre) haben vom Fenster aus gesehen, wie der Angreifer überwältigt wurde.

Hier, im Innenhof der Asylunterkunft an der Nickritzer Straße, verlor am Montagabend ein Bewohner die Fassung. Er soll unter psychischen Problemen leiden.

Dienstagmorgen an der Asylunterkunft Nickritzer Straße: Es herrscht nicht gerade Hochbetrieb, viele Bewohner sind beim Deutschkurs. Eine Frau wischt die Treppe im Hausflur, eine andere hängt Wäsche im Garten auf. Davor lockert ein Mann die Erde rund um die Pflanzen auf. Die Sonne scheint, drei Kinder toben um das Mehrfamilienhaus herum, das seit Ende 2013 als Asylbewerberheim dient. Derzeit sind 32 der 48 Plätze belegt.

Die Ruhe täuscht über das Tohuwabohu hinweg, das hier am Vorabend herrschte: Ein 21-Jähriger, der selbst in dem Heim lebt, hat am Montagabend andere Bewohner mit einem Messer bedroht. Zeugen alarmierten die Polizei. Als die Beamten ankamen, hatte der junge Eritreer immer noch ein Messer bei sich. Die Polizisten forderten ihn mehrfach auf, es fallen zu lassen. Doch darauf hörte er nicht und bewegte sich stattdessen weiter auf die Einsatzkräfte zu.

Schließlich gab einer der Beamten einen Warnschuss ab. Erst dann ließ der Angreifer das Messer fallen, bewaffnete sich kurz darauf jedoch erneut – diesmal mit einer Eisenstange und einem Stein. Doch schon wenig später warf er auch seine neuen Waffen beiseite und versuchte zu flüchten. Letztlich konnten die Beamten den Mann gemeinsam mit einem anderen Heimbewohner, einem 30-jährigen Marokkaner, überwältigen. Der Angreifer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Gegen ihn wird nun wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung sowie Bedrohung ermittelt. Was den Mann dazu bewogen hat, seine Mitmitmenschen zu bedrohen, versucht die Polizei jetzt herauszufinden.

Zwei der Kinder, die am Dienstag im Garten toben, haben den Vorfall miterlebt. Die Brüder Emin und Aslan* erzählen, dass der Mann schon ausfällig geworden war, bevor er mit dem Messer herumfuchtelte. „Er hat unsere Mutter beleidigt“, sagt Aslan. Er ist elf Jahre alt – wie sein kleiner Bruder ein aufgeweckter Kerl. Beide übersetzen für den Vater, der bislang kaum Deutsch spricht. Die Familie stammt aus Tschetschenien und lebt seit etwa einem halben Jahr in der Unterkunft.

Die beiden Jungs seien gemeinsam mit ihrem kleinen Bruder im Hof gewesen, als ihr Nachbar plötzlich ausgetickte, berichten sie. „Erst hat er mit dem Messer eine Familie im Garten bedroht. Dann hat er unseren kleinen Bruder genommen und weggestoßen. Dabei hat er Teufel zu ihm gesagt“, erzählt der Elfjährige. Sie hätten dann in einer Ecke des Hofes gewartet, bis ihr Vater sie in Sicherheit brachte. „Von unserer Wohnung aus haben wir dann weiter zugeschaut, was er gemacht hat. Der Mann hat mit Steinen auf unsere Fenster geworfen, aber das Glas ist nicht kaputtgegangen.“ Warum der Eritreer die Fassung verloren hat, wissen auch sie nicht. „Ich glaube, er hat zu viel Bier getrunken und die Leute hier sagen, dass er ein bisschen dumm ist“, erklärt der kleine Emin und tippt sich mit dem Zeigefinger gegen die Stirn.

Links zum Thema Heimbewohner mit Messer bedroht

„Verrückt, psychisch krank ist der“, sagt ein Landsmann des Angreifers. Er war während des Vorfalls zwar nicht dabei, weiß aber gleich, von wem die Rede ist. „Wir sind in einem Zimmer untergebracht, aber seitdem er hier ist, wohne ich bei Freunden im Zentrum. Ich kenne ihn und habe keine Lust auf Stress“, erzählt er.

Die Berichte der Heimbewohner decken sich mit der Aussage der Polizei. Es gebe Hinweise, nach denen der Mann Alkohol getrunken habe, bevor er das Messer zückte. Das Ergebnis einer Blutentnahme stehe aber noch aus. Der 21-Jährige sei zudem bereits früher mit Körperverletzungen in Erscheinung getreten, so ein Polizeisprecher. Auswirkungen auf den Flüchtlingsschutz eines Asylbewerbers haben Vergehen, die mit einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr bestraft werden.

Emin und Aslan, die gerade ihre Sommerferien genießen, hoffen nun, dass der Angreifer nicht zurück in die Unterkunft kommt. Das wäre wohl auch für das Klima in dem Heim gut. Der Einsatz am Montagabend war nach Polizeiangaben bereits der Neunte in diesem Jahr. Doch das Landratsamt weiß offenbar nicht, wohin mit dem jungen Mann. „Zunächst wird er psychiatrisch behandelt. Nach der Entlassung kommt er in die Unterkunft zurück.“ Über die soziale Betreuung werde versucht, die weitere Behandlung zu organisieren. „Sollte es aus medizinischen Gründen notwendig sein, wird eine Umverteilung oder stationäre Behandlung initiiert“, teilt eine Sprecherin des Landratsamtes mit.

*Namen von der Redaktion geändert.

zur Startseite