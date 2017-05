Er hat den Dreh raus Filmemacher Steffen Jehring bekam es schon mit großen Namen zu tun. Er ist trotzdem bodenständig geblieben.

Steffen Jehring hat sein Hobby zum Beruf gemacht. Lange hat der gelernte Maurer mit Natursteinen in der Restauration gearbeitet und ist dabei viel herumgekommen, inzwischen ist er als Filmemacher unterwegs. © Steffen Unger

Sind Sie schon mal einem Star begegnet? So richtig leibhaftig und in Farbe? Steffen Jehring ist das passiert. Und zwar so unverhofft, dass man es kaum glauben kann. In Hamburg traf er Gerard Depardieu. Sie wissen schon, der den dicken Obelix mimte, vor allem aber einer der wichtigsten französischen Charakterdarsteller ist. Das Beste daran, Steffen Jehring stand mit seiner Kamera zwischen Profiteams deutscher Fernsehanstalten. Als Nobody. Es war sein erster richtiger Auftrag. Dass der gleich so groß angelegt sein würde, wäre ihm im Traum nicht eingefallen.

Der gebürtige Demitz-Thumitzer ist Film- und Videoproduzent. Gefilmt habe er schon immer gerne, erzählt er. Bevorzugt in extremen Lagen beim Snowboarden. Deshalb habe er sich beizeiten gutes Equipment fürs Filmen geleistet. „Die ersten Filmchen liefen im Internet. Das hat sich dann hochgeschaukelt“, so der 38-Jährige. Irgendwann fragte ihn seine Freundin, die in der Marketingabteilung eines großen Unternehmens arbeitet, ob er nicht für einen kurzfristig ausgefallenen Fotografen einspringen könne. Schließlich filme er ja schon eine Weile.

Auf die Minute topfit

Steffen Jehring konnte. Auch wenn das in der Vorbereitung erst einmal jede Menge Stress bedeutete. Bis dahin war er nur als Hobbyfilmer unterwegs, nun bot sich die Chance, daraus einen Beruf zu machen. Er kaufte sich Tontechnik dazu, meldete bei der Gemeinde Demitz-Thumitz sein Gewerbe als Buntfilm.tv an und hatte noch anderes zu klären, wie jeder Existenzgründer auch. Nur dass ihm dafür gerade mal drei Tage Zeit blieben. Geschlafen hat er da kaum. Zu groß war die Aufregung. Videos, die er bis dato im Sport drehte, habe man notfalls wiederholen können. Jetzt erwartete ihn ein Auftrag, bei dem man auf die Minute topfit sein musste. Doch als er dann Gerard Depardieu gegenüberstand, waren alle Ängste wie weggeblasen. Seine Kamera war zwar kleiner als die der gestandenen Profis, das Ergebnis aber stimmte. Und er merkte, dass er auch als Einzelkämpfer bestehen kann.

Das war 2010. Mit einem Nebengewerbe ist er ganz klein gestartet. Da war der gelernte Maurer froh, dass er sich im Hauptjob die Brötchen verdienen konnte. Es kamen Folgeaufträge. Nicht gleich am ersten Tag, aber so nach und nach. „Durch Mundpropaganda, weil jemand jemanden kennt“, sagt Steffen Jehring schmunzelnd.

Referenzen mit bekannten Namen

Inzwischen hat er Referenzen mit bekannten Namen. Er drehte mit Alfred Biolek in Hamburg oder bei Porsche in Leipzig. Daraufhin meldete sich Audi aus Ingolstadt. Meistens handelt es sich um Messefilme oder um Imagefilme für mittelständische Unternehmen. Gerade schneidet er Sequenzen zusammen, in denen ein Gebärdendolmetscher für Barrierefreiheit wirbt. Gefördert vom Freistaat Sachsen beginnen in zwei Wochen Dreharbeiten für einen Imagefilm des Granitdorfs Demitz-Thumitz. Mit seinem Konzept überzeugte Steffen Jehring Vertreter des Gemeinderats wie auch des Granitdorfvereins.

Er selbst sei ein begeisterter Oberlausitzer, wohnt mit Lebensgefährtin und Tochter in Demitz-Thumitz. „Ist doch schön hier“, sagt er. Ambitionen wegzugehen, habe er nie gehabt. Die meisten Filmemacher zieht es in die Medienstädte Leipzig und Dresden. „Auf dem Lande wird man nicht so schnell gesehen, aber man kommt von hier schneller weg“, so seine Erfahrung.

Filme fürs Internet

Gedreht hat er schon in ganz Deutschland, ebenso in Tschechien, der Slowakei und Österreich. Mancher Auftraggeber entscheidet schnell, bei anderen brauche man Geduld. Am liebsten fährt er hin, stellt sich und seine Videos persönlich vor. Potenzielle Kunden sind da schon mal verblüfft.

Steffen Jehring produziert hauptsächlich fürs Internet. Der kürzeste Film war 20 Sekunden, der längste 10 Minuten. Für einen Clip von zwei bis drei Minuten braucht es ein bis zwei Drehtage und 48 Stunden Nachbearbeitung am Computer. Dass Spannende sei, dass er vieles kennenlernt, was der Normalbürger nicht zu sehen kriegt. Seinem jetzigen Chef ist er dankbar, dass der ihn ziehen lässt, wenn es irgendwo etwas zu filmen gibt. Mit Ehrgeiz baut er im Nebengewerbe seine Firma Buntfilm.tv weiter aus. Eines Tages möchte er ganz davon leben.

Unkonventionelle Blickwinkel

Steffen Jehring bevorzugt den jugendlichen Stil, rasant, dynamisch und aus unkonventionellen Blickwinkeln. Das habe wohl damit zu tun, dass er im Extremsport mit Filmen begann. Er arbeitet meist als Einzelkämpfer, was durchaus von Vorteil ist. „Da hat das Gegenüber nicht so eine Angst wie vor einem Riesenfilmteam“, erklärt er. Je nach Umfang eines Auftrags holt er sich Unterstützung aus einem Netzwerk von Freiberuflern wie Tontechniker, Beleuchter, Redakteure oder Werbetexter.

Die Frage, wohin die technische Entwicklung geht, macht ihm ein bisschen Sorge. Heute könne jeder mit einem Smartphone filmen. „Da darf man sich nicht auf seinen Lorbeeren ausruhen“, sagt er. So arbeitet er auch an 3-D-Animationen, die richtig aufwendig sein können. Gern würde er mal in einem Bergwerk filmen oder sich an einem Windrad hochziehen lassen. Die besten Ideen für neue Projekte kommen ihm bei einer Radtour auf den Klosterberg. Für die Zukunft wünscht er sich, dass der Spaß am Filmemachen nicht verloren geht.

Sein Studio hat er sich zu Hause eingerichtet. So lässt sich manches miteinander verbinden. Dass ihm nicht immer genug Zeit für die Familie bleibt, ist das Einzige, was ihm an der Filmerei nicht gefällt.

