Er hat an der Uhr gedreht Am Sonntag wird auf Sommerzeit umgestellt. Doch wer stellt die Kirchturmuhr in Königstein?

Mit Ruhe und Erfahrung stellt Siegfried Müller die Kirchturmuhr der Stadtkirche Königstein. Und das seit nunmehr über 26 Jahren. © Norbert Millauer

„Eine Stunde vor oder zurück?“ – das ist am Wochenende wieder einmal die Frage. Denn in der Nacht vom 25. auf den 26. März werden die Uhren erneut auf die Sommerzeit umgestellt. Einer, der wissen muss, ob der Zeiger nun vor oder zurück gedreht werden soll, ist Siegfried Müller. Er stellt seit fast 27 Jahren die Uhr der Stadtkirche Königstein. Und das nicht nur zweimal im Jahr, von Winter- auf Sommerzeit und wieder zurück, sondern mindestens einmal wöchentlich. Denn das alte Uhrwerk geht immer mal ein wenig vor oder nach. Das muss dann korrigiert werden. Wenn der Rentner die Kirchenglocken schlagen hört, vergleicht er das mit seinem Funkwecker. So weiß er, ob er das Uhrwerk wieder stellen muss. „Die Uhr darf maximal zwei Minuten nachgehen“, sagt Siegfried Müller bestimmt. Die Königsteiner sollen schließlich nicht die S-Bahn oder den Bus verpassen. Wenn die Uhr etwas vorgeht, ist das hingegen nicht so dramatisch.

Siegfried Müller ist ganz zufällig in diese Aufgabe reingestolpert. Als der Uhrmachermeister, der sich zuvor um das Uhrwerk kümmerte, wegzog, gab es niemanden mehr, der die Uhr pflegte und stellte. Siegfried Müller, der bereits half, das Uhrwerk in den 1980er-Jahren zu reparieren, konnte das nicht einfach hinnehmen. Also nahm er die Sache kurzerhand selbst in die Hand – ohne etwas davon zu verstehen. „Ich habe jahrelang gebraucht, um herauszufinden, wie man das Uhrwerk einstellt“, erinnert er sich. Nach vielem Ausprobieren bedarf es jetzt nur noch eines Handgriffes, um die fehlende Minute wieder aufzuholen. Mit einem kleinen Zahnrad stellt er die Uhr etwas vor. Oder eben eine ganze Stunde.

Siegfried Müller ist auch schon nachts auf den Kirchturm gestiegen, um die Zeit pünktlich vorzustellen. Mittlerweile geht er, wenn auf Sommerzeit umgestellt wird, am nächsten Morgen auf den Turm. An diesem Sonntag erklimmt er dafür bereits kurz nach dem Frühstück die 130 Stufen zum Uhrwerk. Gut geschützt vor Vogeldreck, Fliegen und Staub steht es in einem kleinen Holzverschlag. An beiden Seiten wird Siegfried Müller dann die Türen öffnen, um erst die Seilzüge für die Viertelstunden- und Stundenglocke auszuhängen. Tut er das nicht, würde Dauergebimmel wohl einige Königsteiner aus dem Schlaf schrecken. Dann wird vorgestellt. Fertigsein muss er, bevor zum Gottesdienst geläutet wird. Sonst gibt es Verwirrung.

Wenn im Herbst auf Winterzeit umgestellt wird, muss Siegfried Müller die Uhr am Abend anhalten und am Morgen auf die richtige Zeit vorstellen. „Denn die Uhr zurückdrehen“, das geht nicht, sagt er. Regelmäßig trägt er aus einer kleinen Flasche Feinmechanikerdöl auf die alten Metallteile auf. Denn die wollen gut geschmiert sein, um noch viele Jahre einwandfrei zu funktionieren.

Das regelmäßige Treppensteigen hält den 74-Jährigen fit. Dennoch hat er schon einen Nachfolger gefunden und angelernt. Dr. Enno Hering, Zahnarzt in Königstein, soll irgendwann die verantwortungsvolle Aufgabe übernehmen und sich um „seine“ Uhr kümmern. „Er kann mich schon jetzt vertreten“, sagt Siegfried Müller. Die Zeit in Königstein wird so schnell also nicht stillstehen.

