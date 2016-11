Epilepsiezentrum wird interaktiv Ein hochmoderner Raum soll künftig Startpunkt für ganz besondere Touren werden.

So wird der interaktive Geschichts-Raum im Krankenhaus-Neubau des Epilepsiezentrums Kleinwachau in Liegau aussehen. Von hier aus können dann Besucher auf drei Rundgänge durchs Areal der Einrichtung starten. © Zeichnung: Firma whitebox

Nein, im nächsten Museumsführer für Dresden und Umgebung wird das Epilepsiezentrum Kleinwachau in Liegau wohl nicht auftauchen. „Ein Museum wollen wir ja auch nicht werden“, baute Epilepsiezentrums-Chef Martin Wallmann jüngst auch gleich vor, als er Journalisten durch den im März fertig werdenden Neubau des Krankenhauses auf dem Areal führte. Aber im Erdgeschoss des von den Mitarbeitern schon mal vorab wegen seiner Rundungen liebevoll „Fischbüchse“ getauften Neubaus wird es dennoch eine Art Museum geben. „Einen Geschichts-Raum, der sehr interaktiv die bewegte Historie der Einrichtung vermitteln wird“, so Martin Wallmann.

Und tatsächlich dürfte wohl so manches „richtige“ Museum ein wenig neidisch blicken, ob des modernen Gesichts dieses Ausstellungsraumes. Der wird einige historische Stücke enthalten, über die es dann an sogenannten Hörstationen Geschichten zu erfahren gibt. Im Mittelpunkt aber wird ein großer Bildschirm stehen, auf dem ein interaktiver Film läuft – heißt, die Besucher können mit den Fingern über den Bildschirm streichen, ihn steuern und so auch selbst entscheiden, über welchen Abschnitt aus der Geschichte sie hier Genaueres erfahren möchten.

„Es geht darum, dass Patienten, Angehörige, aber auch interessierte Besucher mehr über die Einrichtung erfahren können“, sagt Alexander Nuck, der für die Öffentlichkeitsarbeit des Epilepsiezentrums verantwortlich ist – und hier seit Längerem sehr neue, sehr moderne Wege geht. Der „Geschichts-Raum“ ist wieder ein solcher Weg. Und von hier aus führen dann tatsächlich auch Wege übers Areal. Auf insgesamt drei Touren können sich die Besucher dabei mithilfe von Flyern das weitläufige Gelände erschließen und an bestimmten Punkten, an den einzelnen Häusern der Einrichtung, dann Näheres erfahren.

